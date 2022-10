« Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète » : volcans & tremblements de terre, lundi 17 octobre 2022 sur RMC Story

Lundi 17 octobre 2022 à 21:05, RMC Story diffusera deux épisodes inédits de la série documentaire « Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète » consacrés aux volcans et aux tremblements de terre.

Chaque année, la planète est confrontée à des catastrophes qui peuvent faire des milliers de victimes et entraîner des dégâts spectaculaires. Ouragans, tornades, tremblements de terre, inondations ou éruptions volcaniques, elles font l’actualité partout autour de la Terre et leurs images font le tour du monde.

21:05 Les volcans

Parmi les catastrophes naturelles et les plus destructrices de la planète, les éruptions volcaniques ont le pouvoir de modifier nos paysages, nos villes, voire même la Terre.

Avec des explosions phénoménales, des coulées de lave à plus de 2.000 degrés qui emportent tout sur leur passage, des pluies de cendre recouvrant des pays entiers et des nuages pyroclastiques dévalant les pentes à plus de 200 km/h et calcinant des villages entiers à plus de 500 degrés, les éruptions volcaniques font partie des catastrophes les plus destructrices et dramatiques.

22:10 Les tremblements de terre

Les séismes font partie des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de la planète. En moyenne, près d’un million de tremblements de terre sont enregistrés par an.

Si certains sont sans conséquence, d’autres sont synonymes de destructions massives avec des répercussions cataclysmiques sur les populations, l’environnement et l’économie. Imprévisible, un séisme peut frapper à n’importe quel moment et sur n’importe quel continent. D’une violence inouïe, il peut être à l’origine de glissements de terrain, de tsunamis, d’inondations dont les conséquences sont dramatiques.

Grâce à des images d’archives exceptionnelles et à des images de synthèse, découvrez les nouveaux épisodes de la série documentaire « Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète », le lundi 17 octobre 2022 à partir de 21:05 sur RMC Story.