« Les nouvelles maisons préférées des Français » 5ème épisode diffusé sur Gulli mercredi 19 octobre 2022

Mercredi 19 octobre 2022 à 21:05, Gulli diffusera un nouvel épisode inédit de la série documentaire « Les nouvelles maisons préférées des Français ».

Envers et contre tout : ils construisent la maison de leurs rêves. Accéder à la propriété, c'est le rêve de tous les Français. Posséder sa maison, dans laquelle on se sent en sécurité, apaisé en famille, est devenu encore plus important lors de la période de confinement sanitaire.

Pendant un an, des reporters ont suivi quatre familles qui se sont lancées dans l'aventure de leur vie : construire leur maison. Pour tous, le rêve sera riche en rebondissements et rien ne viendra à bout de leur détermination... pas même l'épidémie.

Il y a trois ans, Fréderic et Corinne ont acheté la maison dont ils rêvaient depuis longtemps, pour y voir grandir leurs trois enfants. Pour 150 000 euros, ils sont devenus propriétaires d'un mas de 135 m², près de Béziers (Hérault).