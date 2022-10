« Un jour en Espagne » à revoir sur ARTE samedi 22 octobre 2022 (vidéo)

L'Espagne comme on la voit rarement. Le portrait captivant d'un pays complexe, en pleine métamorphose et toujours en quête d'unité, à voir ou à revoir sur ARTE samedi 22 octobre 2022 à 20:50.

Cinquième puissance économique de l'Union européenne, l'Espagne est considérée par de nombreux Européens comme une destination de rêve pour des vacances au soleil. C'est pourtant un tout autre pays, plus complexe et aujourd'hui en pleine mutation, qui mérite d'être découvert.

Dirigée actuellement par le socialiste Pedro Sánchez Pérez-Castejón, l'Espagne a connu, après les années de dictature, une modernisation et une croissance économique inégalées sur le Vieux Continent. Mais les crises – économique, sociale et constitutionnelle – qui l'ont ébranlée depuis dix ans l'ont conduite à des choix stratégiques importants, en matière d'immobilier et de tourisme, notamment.

Redéfinir ses modèles de développement et ses priorités économiques est devenu crucial pour son avenir alors que la révolte catalane a montré que sa cohésion territoriale était remise en question.

Atouts et dangers

De l’aube à la nuit, de Madrid à Barcelone, en passant par Bilbao ou Séville, ce documentaire recense les multiples facettes d'un pays qui ne cesse à la fois de jouer avec son folklore et de se tourner vers le futur.

Entre les fêtes débridées de Pampelune et l'extraordinaire centrale solaire de GemaSolar en Andalousie, entre la tradition et le plus haut niveau technologique, l'Espagne a parfois compté sur ses atouts jusqu'à l'excès. Par exemple, le tourisme de masse poussé au paroxysme à Benidorm, et quasi insupportable pour les habitants de Barcelone, ou la fièvre de l'immobilier dans les années 2000, dérivant vers la spéculation foncière et les projets avortés avec le krach de 2008. Aujourd'hui en quête de nouvelles solutions, elle développe le tourisme vert et cherche à limiter l'importation d'énergie en devenant le deuxième État producteur d'énergie éolienne en Europe.

Servi par de magnifiques images dont de nombreuses vues aériennes, ce panorama est à la mesure d'un pays aux ressources foisonnantes.

Un documentaire de Timothée Janssen.