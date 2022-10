“Nos terres inconnues” dans le Vercors avec Claudio Capéo, mardi 25 octobre sur France 2 (vidéo)

Mardi 25 octobre 2022 à 21:10 sur France 2, Raphaël de Casabianca vous proposera de découvrir un nouvel inédit de “Nos terres inconnues” dans lequel il a emmené l'artiste Claudio Capéo s'aventurer sur les contreforts du Vercors.

Dans ce territoire qu’on dit « imprenable », tant ses falaises le dérobent aux regards, le duo entreprend un voyage sensible et exaltant, à la rencontre d’amoureux de la nature.

Des passionnés qui acceptent de partager leurs existences, leurs espoirs et leurs convictions : sur ces hauts plateaux, ils bâtissent un monde à part. Comment Claudio Capéo va-t-il vivre cette déconnexion, loin de la ferveur des tournées ? Une parenthèse inédite, ou un retour aux sources, pour le musicien originaire d’Alsace ?

Présentation du film

« C’est une terre de hauts plateaux battus par les vents, au sud-est de la France. À la croisée des influences des Alpes et de la Méditerranée… Son nom réveille les fantômes de l’Histoire : le Vercors. Les résistants sont venus s’y réfugier. Désormais, les loups en ont fait leur territoire. Quels sont ceux qui, aujourd’hui, vivent ici, isolés par ces remparts de roche et de forêt ? »

C’est par ces mots que Raphaël de Casabianca ouvre ce nouvel épisode de “Nos terres inconnues”. Après l’île d’Ouessant, les Pyrénées, et la Corse au printemps dernier, cap sur le Vercors pour l'animateur globe-trotteur, qui embarque à ses côtés le chanteur et accordéoniste Claudio Capéo.

Artiste à la personnalité généreuse, Claudio Capéo a été révélé par l’émission The Voice et par le succès de son titre « Un homme debout » (2016). Depuis, il enchaîne des Zénith à guichets fermés, et les albums, vendus pour certains à plus de 500 000 exemplaires. Pourtant, ce musicien originaire d’Alsace était loin d’imaginer être un jour en haut de l’affiche ! Fils d’immigrés italiens qui travaillaient dans la métallurgie, il a d’abord été menuisier, puis technicien de scène. La musique, « c’était un truc de copains ! » Il a d’ailleurs gardé la même bande de musiciens depuis ses débuts.

Il raconte à Raphaël s’être senti emporté par le tourbillon médiatique de ces dernières années. Alors comment vivra-t-il cette déconnexion, et cette immersion au rythme de la nature ? Parenthèse inédite ou retour aux sources, comment se fondra-t-il dans les existences des Vertacomicoriens (le gentilé des habitants du Vercors) ?

À cheval sur l’Isère et la Drôme, le massif du Vercors se dresse telle une citadelle naturelle. Au gré des vents, la brume révèle ou cache ses falaises. Les hivers y sont rugueux. Sur les Hauts-Plateaux, établis Réserve naturelle nationale, la nature est omniprésente, sauvage et majestueuse. De l’avis des habitants, on ne vient pas par hasard sur ces terres isolées. Eux forment une communauté de passionnés, des amoureux du vivant engagés à protéger leur bout du monde.

C’est pour comprendre qui ils sont, et la raison de leur ancrage si fort, que Raphaël de Casabianca et Claudio Capéo parcourent le massif depuis Echevis, un petit village de 60 âmes aux portes du Vercors, jusque dans les hauteurs de Vassieux.

Claudio Capéo et Raphaël de Casabianca donnent la parole à ces femmes et ces hommes qui les accueillent : Camille & Alexandre, qui ont choisi de devenir paysans, et visent une autonomie joyeuse et collective ; Manu, le spéléologue pour qui le temps s’arrête, dans les entrailles des falaises ; Yann, accompagné de son chien Kodiak, veille, lui, sur les destins des habitants de Vassieux-en-Vercors ; Yolande & Mick, ses beaux-parents, transmettent l’histoire du village, pour ne jamais oublier ; et Florent, qui initie nos voyageurs à une immersion en pleine nature, sensible et surprenante, dans les grands espaces sauvages du Vercors.

Autant de visages de ce territoire qui, à travers leurs métiers et leurs passions, mettent en place leurs solutions pour un lien plus respectueux à l’autre, et à la nature. Des personnalités marquantes qui partagent leurs existences, leurs convictions et leurs espoirs.