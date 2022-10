« La cuisine créole : des goûts et des couleurs » mardi 25 octobre 2022 sur France 5 (vidéo)

Mardi 25 octobre 2022 à 21:00, France 5 vous propose de partir à la découverte d'une cuisine à mi-chemin entre tradition et modernité avec le documentaire inédit « La cuisine créole : des goûts et des couleurs » réalisé par Marie-Laure Gautier et Julia Le Correc.

Épicée et colorée, la cuisine créole invite au voyage et à l'exotisme. Présente dans les îles françaises des Caraïbes et de l'océan Indien, elle est longtemps restée méconnue car consommée le plus souvent dans les familles en Outre-mer.

Aujourd'hui, elle s'achète dans les supermarchés en métropole. L'une de ses recettes est même devenue un incontournable des apéritifs : les accras de morue. Mais ce plat emblématique fabriqué par des industriels n'est pas toujours à la hauteur du fait maison.

Longtemps considérée à tort comme une cuisine grasse et populaire, la cuisine créole affiche aujourd'hui fièrement ses origines et son excellence. Ses saveurs issues des quatre coins du monde sont remises au goût du jour par des passionnés. Elle s'est fait une place sur les tables des plus grands restaurants.

De l'origine de cette cuisine au terroir qui l'a façonnée, partez à la découverte d'une cuisine créole à mi-chemin entre tradition et modernité.