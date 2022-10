“Infrarouge” « Algériennes en France : l'héritage » mercredi 2 novembre 2022 sur France 2

Mercredi 2 novembre 2022 à 22:45, France 2 diffusera dans la case documentaire “Infrarouge” le film « Algériennes en France : l'héritage » qui suit les parcours de quatre femmes qui nous plongent au cœur de l'histoire franco-algérienne.

Djamila, Samia, Dalila et Fadila, quatre femmes nées ou ayant grandi en France, reviennent chacune sur leur histoire familiale et personnelle. Un voyage au cœur de l'intime, au féminin pluriel, avec un prisme totalement inédit pour une relecture de l'histoire franco-algérienne.

Algériennes en France : l'héritage est un film résolument optimiste qui place le spectateur dans le sillon de chacune de ses héroïnes ; décrivant un parcours de luttes pour la justice, la vérité, l'égalité et la fraternité qui n’ont jamais quitté ces femmes et qu'elles nous laissent en héritage.

Présentation du film

Soixante ans après l'indépendance de l'Algérie, les parcours de quatre femmes nous plongent au cœur de l'histoire franco-algérienne.

Djamila nous dévoile le quotidien d'une militante FLN, alors jeune mariée de 16 ans, en banlieue parisienne. Un engagement qui sans transition la fait passer d'adolescente à jeune femme en quête de sa propre liberté...

Samia a appris la lutte des classes, la justice et l'égalité aux côtés de son père, ouvrier automobile. Marquée par la marche du 17 octobre 1961 et par la marche des femmes du 20 octobre 1961, elle consacre sa vie à exhumer de l'oubli ces événements tragiques, tout en s'engageant dans la lutte féministe...

Dalila a 1 an quand elle quitte le camp de harkis où ses parents ont été enfermés, en France, de 1962 à 1973. En retraçant le parcours de ses parents, elle nous révèle une histoire méconnue, celle de sa mère, une héroïne invisible…

Fadila arrive très jeune en France. À 18 ans, elle part découvrir l'Algérie, qui est alors, en 1974, dans un élan sans précédent d'utopie socialiste. En 1978, elle revient en France avec la conviction que son combat militant, puis politique, doit se faire aux côtés de cette jeunesse issue de l'immigration qui doit trouver sa place dans une société post-coloniale…

Cette histoire au « féminin pluriel » révèle en creux une histoire de luttes invisibles pour construire une société plus juste, plus égalitaire, plus émancipatrice et plus fraternelle.

Note d’intention de la réalisatrice, Bouchera Azzouz

Depuis qu'elle se déploie, l'histoire commune franco-algérienne s'est essentiellement écrite au masculin. Mais quid des femmes venues en France, ou nées en France, à l'époque de l'Algérie française, et qui ont été témoins ou actrices de la guerre de libération en 1954, de l'indépendance acquise en 1962, sans oublier le sort tragique des familles de harkis ? Leur récit demeure l'angle mort de cette grande Histoire qu'elles ont pourtant traversée.

L’Histoire a, au fil du temps, forgé les consciences militantes et féministes de ces femmes. Et ces consciences, elles nous les laissent en héritage. Au travers des histoires singulières, intimes et personnelles de Djamila, Samia, Dalila et Fadila, ce film propose une relecture de l'Histoire au féminin, offrant un angle d'approche inédit, loin des clivages idéologiques qui s'affrontent aujourd'hui en France.

Algériennes en France : l'héritage est un film résolument optimiste, à l'instar des quatre protagonistes qui, malgré le poids des événements, ont su écrire à l'échelle de leur vie, une histoire de vérité, d'amitié, de fraternité, de liberté, d'égalité et de justice.