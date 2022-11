“Le monde en face” : « La bataille du climat » dimanche 6 novembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Dimanche 6 novembre 2022 à 20:55 sur France 5 dans “Le monde en face”, Mélanie Tavarant vous proposera de découvrir le document inédit « La bataille du climat » signé Elena Sender et Alexis Barbier-Bouvet.

Inondations, sécheresses, incendies, tempêtes… Les événements climatiques « exceptionnels » le sont de moins en moins. La fréquence des catastrophes naturelles augmente.

Peut-on encore feindre la surprise ? Peut-on dire qu’on ne savait pas ? Non.

Depuis des dizaines d’années, les alertes se sont succédées. Scientifiques et experts n’ont cessé de tirer la sonnette d’alarme.

La bataille du climat a commencé précisément il y a 50 ans. En 1972, le danger du changement climatique est évoqué lors de la première Conférence des Nations Unies sur l’Environnement à Stockholm. Dès lors, une lutte féroce s’engage, entre les gouvernements, les entreprises et les ONG. Cette lutte oppose convaincus et sceptiques : ceux qui veulent agir pour éviter la catastrophe annoncée et ceux qui ont intérêt à ne pas bouger.

Ce film retrace ces cinquante années écoulées entre recherche scientifique et polémiques médiatiques, mobilisations citoyennes et manœuvres de lobbies, joutes politiques et négociations internationales, avancées réelles et espoirs déçus.

Cette histoire est la nôtre : elle reflète notre prise de conscience progressive, mais aussi nos hésitations et notre propension au déni, notre façon de « regarder ailleurs ».

Tout au long de ce récit haletant, aux rebondissements multiples, nous rencontrons les femmes et les hommes qui se sont battus pour faire prendre conscience au monde de l’urgence climatique et lui donner l’impulsion pour y répondre : un casting international de référence rassemblant politiques, scientifiques, experts, militants et citoyens. Parmi eux, des noms aussi prestigieux que John Kerry, actuel envoyé spécial des Etats-Unis chargé de la lutte contre le réchauffement climatique, James E. Hansen, professeur à l’Université de Columbia qui a calculé avant tout le monde l’ampleur du danger, ou encore Robert Watson, premier président du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le film donne aussi la parole aux lobbyistes et aux hommes de l'ombre qui ont tout fait pour freiner l'action climatique afin de servir leurs propres intérêts.

Ce film est le seul, à ce jour, à dévoiler les coulisses de cette histoire, stupéfiante mais vraie, sur cinq décennies.

En dressant le bilan de l’action climatique, il porte une vision d’avenir. C’est un électrochoc, un plaidoyer pour les prochaines décennies, alors que la bataille climatique est devenue un enjeu géopolitique de paix et de stabilité mondiales.

Avec la participation de...

Robert Watson : ancien président du GIEC

John Kerry : envoyé spécial du Président des Etats-Unis pour le climat

Laurence Tubiana : architecte de l'Accord de Paris et directrice de la Fondation européenne pour le climat

James Hansen : ancien chercheur à la Nasa, lanceur d'alerte sur le climat

Fatih Birol : directeur exécutif, Agence internationale de l’Energie

Christophe Bonneuil : directeur de recherche en histoire des sciences, CNRS

Jerry Taylor : ancien lobbyiste du Cato Institute

Lucie Pinson : directrice de l'ONG Reclaim Finance

Camille Etienne : militante écologiste

Vanessa Nakaté : militante écologiste