« Balavoine, enquête sur un destin tragique » mardi 8 novembre 2022 sur RMC Story

Mardi 8 novembre 2022 à 21:05, RMC Story diffusera le document inédit « Balavoine, enquête sur un destin tragique » réalisé par Eve Vanderstegen.

Alors qu’il participe au Paris Dakar, Daniel Balavoine meurt tragiquement dans un accident d’hélicoptère le 14 janvier 1986 à l’âge de 33 ans.

Pour beaucoup, l’annonce de la disparition brutale du chanteur est vécue comme une déflagration. À cette époque, Daniel Balavoine est un jeune interprète extrêmement populaire. Cette popularité, il la doit d’abord à sa voix unique. Un talent brut, qui se retrouve dans ses textes engagés. Mais ce qui séduit aussi, c’est la personnalité et les valeurs de Balavoine. À tel point qu’aujourd’hui encore, 36 ans après sa disparition, on le célèbre encore, comme en témoigne le retour sur scène de la célèbre comédie musicale Starmania dont il fut l’un des principaux interprètes.

Le 6 janvier 1986, il rejoint l’équipe du Paris Dakar pour profiter de la logistique de la course dans le but de venir en aide aux populations locales dans le cadre de ses engagements humanitaires. Au cours de la 14eme étape, Daniel Balavoine rejoint Thierry Sabine l’organisateur de la course. Ils montent ensemble dans un hélicoptère à la tombée de la nuit. Après une escale, et malgré la mauvaise visibilité, l’hélicoptère redécolle de manière inexpliquée. Quelques minutes plus tard, l’hélicoptère se désintègre en s’écrasant au sol, tuant tous ses passagers.

Après le choc et la douleur, les critiques mais aussi le doute se font entendre car très vite des rumeurs circulent… Que s’est-il réellement passé dans la soirée du 14 janvier 1986 ? 35 ans après cet accident tragique, des questions restent encore en suspens, enveloppant de mystère cet accident.

Grâce aux témoignages des journalistes qui l’ont côtoyé et des proches de Daniel Balavoine, retour sur le destin tragique d’un chanteur engagé, qui continue à marquer les générations d’aujourd’hui.

