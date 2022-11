« 13 novembre 2015 : Anatomie d'une instruction », mardi 8 novembre 2022 sur ARTE

Interrogeant des acteurs politiques, judiciaires et du renseignement, ce documentaire retrace l'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 et montre comment elle a métamorphosé la collaboration antiterroriste en Occident. À voir sur ARTE mardi 8 novembre 2022 à 22:25.

Le 13 novembre 2015, dix mois après les attaques visant Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes, trois commandos djihadistes, répartis entre le Stade de France, le Bataclan et des terrasses des 10e et 11e arrondissements de Paris, semaient à leur tour la mort dans la capitale.

Comment ces hommes, majoritairement français et belges, pour certains activement recherchés, ont-il pu traverser l’Europe et mettre à exécution leurs plans sans être inquiétés ? Au cours de cette nuit d’horreur débutait une instruction hors norme – appelée "V13", pour "vendredi 13" – qui allait durer quatre ans.

Face aux failles révélées par les attentats, quatorze pays européens, appuyés par Europol et Eurojust, les agences de coopération policière et judiciaire de l’UE, ont alors mutualisé, à une échelle inédite, informations et moyens pour identifier puis traquer les coupables, les complices et les commanditaires de ces attaques revendiquées par l’organisation État islamique. De la même manière, la France s’est alliée avec les États-Unis afin de "neutraliser" les leaders de Daech en Syrie lors d’opérations militaires communes.

"Un avant et un après"

Réunissant les témoignages exceptionnels d’acteurs de premier plan de cette coopération diplomatique, judiciaire et sécuritaire (François Hollande, l’ancien secrétaire à la Défense Ashton Carter, l’ex-procureur de la République de Paris François Molins et ses homologues belge ou néerlandais, un commissaire d’Europol, des responsables du renseignement français et américains…), le documentaire restitue les grandes étapes de cette instruction tentaculaire.

De la zone irako-syrienne à Paris en passant par Bruxelles, Istanbul ou Washington, il éclaire ainsi l’enchaînement des événements et les failles (concurrence entre services de renseignements, législations européennes inadaptées, intérêts géopolitiques antagoniques) qui ont conduit au 13 novembre 2015, tout en montrant comment la tragédie a métamorphosé les institutions chargées du contre-terrorisme en Occident.

Un document de Christophe Cotteret.