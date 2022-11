“Faut pas rêver” : « Antilles secrètes et authentiques », mercredi 16 novembre 2022 sur France 3 (vidéo)

Dans le cadre de son opération « Coeur Outre-Mer », France 3 vous proposera, mercredi 16 novembre à 21:10 dans “Faut pas rêver”, un voyage dans les Petites Antilles, entre Guadeloupe, Dominique et Martinique.

Ce voyage dans les Petites Antilles, entre Guadeloupe, Dominique et Martinique, révèle la beauté de ces îles et l’esprit d’entraide et de solidarité qui y règne.

L’aventure de Carolina De Salvo commence par une immersion dans la nature luxuriante de la Dominique, aux côtés de Nathalie, monitrice de canyoning, avant de mettre le cap sur la Martinique où la notion d’équipe ici prend tout son sens.

Qu’il s’agisse de barrer une yole — bateau traditionnel de l’île — avec Myrianna et Marie-France au sein d’un équipage 100 % féminin, de pêcher à la senne avec Joël et sa bande de copains ou de labourer un champ avec William, épaulé par des dizaines de villageois, on sent combien la présence des uns et des autres permet de relever tous les défis ! Y compris celui d’aller chasser le serpent aux côtés de Gilbert, qui sait comme personne comment capturer le plus redouté de tous : le trigonocéphale !

Les reportages mettent aussi l’accent sur des savoir-faire et sur la volonté de veiller sur un environnement naturel exceptionnel :

Damien Chevalier, chercheur au CNRS, a choisi de protéger une espèce très menacée : la tortue verte. Pour ce faire, il utilise une caméra embarquée sur la carapace de certaines d’entre elles, afin de capter les images et surtout le son qu’elles émettent lorsqu’elles sont en danger… Le pire : se retrouver prisonnières dans des filets de pêche.

A la Dominique, Désirée a choisi de combattre un fléau qui menace la faune sous-marine de la mer des Caraïbes : le très invasif poisson-lion. Il finira en sandwich ou transformé en collier ou en boucles d’oreilles !

A Pâques, le mets de choix, c’est le matoutou. Une spécialité à base de crabes qui se dégustent en famille... Et pour ceux qui ne passent pas à la casserole, direction le « crabodrome » pour des courses entre crustacés… uniques au monde !

Dans les rues de Fort-de-France, on reconnaît ce son unique qui s’échappe de l’atelier de Sully Cally : celui de ses tambours qu’il confectionne depuis 50 ans et qui sont connus dans le monde entier.

En Guadeloupe, on la surnomme « la Princesse Cacao ». Naomi est maître chocolatier et n’utilise que des variétés de cacao qu’elle récolte dans la forêt primaire. Son chocolat est devenu un produit si réputé que les plus grands restaurants de l’île le mettent en avant sur la carte de leurs desserts !

Un document réalisé par Damien Vercaemer.