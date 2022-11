« Combattre leur violence » : document sur les violences conjugales, mercredi 16 novembre 2022 sur France 2

Après la diffusion de la fiction inédite “Après le silence”, qui traite le tabou du viol conjugal, la soirée spéciale de France 2 consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes se poursuivra avec la diffusion, à 22:45, du documentaire “Infrarouge” inédit « Combattre leur violence » réalisé par Florie Martin.

À Cergy, dans le Val-d’Oise, a lieu deux fois par an un groupe de parole destiné aux auteurs de violences conjugales.

Dix hommes, tous reconnus coupables et condamnés, se retrouvent une fois par semaine pour travailler sur les faits de violence qu’ils ont commis et qu’ils nient pour la plupart.

Trois animatrices, une psychologue et un metteur en scène vont conjuguer leurs efforts pour amener ces hommes à briser le silence et se responsabiliser. Ensemble, ils ont trois mois pour « combattre leur violence ».

Dans le huis clos du service pénitentiaire d’insertion et de probation, la caméra s’attache à capter ce travail minutieux et nécessaire pensé par étapes, amenant chacun d’entre nous à s’interroger : À partir de quand peut-on parler de violence ? Qu’est-ce qui conduit un individu à de tels actes ? Peuvent-ils changer ?

Sans jamais justifier leurs actes ni édulcorer les difficultés, ce film lève le voile sur un sujet encore tabou : la prise en charge des auteurs, levier d’action pourtant essentiel dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

Ce documentaire sera suivi d'un débat animé par Marie Drucker avec Linda Tromeleue, psychologue clinicienne ; Morgane Seliman, auteure de Il m’a volé ma vie, Kattel Pouliquen, directrice des rédactions de Marie-Claire.

Note d'intention de Florie Martin, réalisatrice

Il est des visages qui vous marquent à jamais. Pour moi ce fut celui de Julie Douib, 35 ans, assassinée par son ex-conjoint le 3 mars 2019 malgré plusieurs plaintes déposées à la gendarmerie de Haute-Corse. Comme moi, elle a 35 ans. Comme moi, elle est mère de deux enfants.

À la suite de ce meurtre, et depuis le mouvement #MeToo, des voix s’élèvent pour une prise de conscience collective sur les violences sexistes et sexuelles. On parle de plus en plus de la formation des policiers sur l’accueil, l’écoute et la réception des plaintes, on se bat pour davantage de places en hébergement d’urgence ou encore la mise en place d’ateliers d’auto-défense pour les victimes.

Salvatrice, cette tribune nouvelle est indispensable à leur reconstruction et à la mobilisation institutionnelle sur ces sujets.

Mais le jour d’après, c’est bien la question de l’auteur des violences qui se pose.

Souvent il minimise les faits qui lui sont reprochés, voire les nie. Lorsqu’un agresseur est condamné – ce qui est extrêmement rare –, que comprend-il exactement des accusations portées contre lui ? A-t-il l’occasion, la possibilité de travailler sur les faits ? Est-il capable de changer ?

Ces réflexions nous ont amenées, ma productrice Mélissa Theuriau et moi-même, à nous intéresser à la prise en charge des auteurs, indispensable pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes.

Depuis 2008, dans le cadre de son programme de prévention de la récidive, le SPIP du Val-d’Oise organise des groupes de parole à destination des hommes violents. Ils sont accompagnés par Linda Tromeleue, une psychologue spécialisée dans la prise en charge des victimes de violences… et des auteurs…

Notre caméra se fait le témoin discret des séances de travail effectuées au sein de cet établissement avec le suivi d’un groupe sur la totalité de son stage, durant trois mois. Elle saisit leurs échanges dans le cadre d’ateliers de théâtre ou de prise de parole, les accompagne dans leur prise de conscience, souvent partielle mais déterminante dans la réflexion qui mène au changement, et à l’adoption de nouvelles valeurs.

Ce documentaire est ainsi le fruit d’une réflexion commune menée dans le temps et des discussions riches qui en ont résulté. Il met en relief la convergence d’expertises, l’intelligence du travail collectif à un double niveau : dans le groupe d’hommes constitué et dans la synergie professionnelle voulue par le SPIP 95 depuis de nombreuses années.

Sous la forme d’un huis clos dans leurs locaux, il permet de s’immerger dans le rôle des conseillères en partenariat avec les psychologues et de poser sans ambiguïté la place que le film consacre aux auteurs : celle d’hommes condamnés pour violences conjugales.