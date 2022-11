« Routes sous haute tension - Floride : dangers sous les palmiers » lundi 21 novembre 2022 sur RMC Découverte

Lundi 21 novembre 2022 à 21:10, RMC Découverte diffusera le document inédit « Routes sous haute tension - Floride : dangers sous les palmiers » réalisé par Eric Delsaut, Manon Heurtel et Adrien Rappoport.

Avec plus de 1 100 accidents par jour et plus de 3 000 morts chaque année, la Floride est l´un des 3 États aux routes les plus dangereuses du pays.

Eldorado pour jeunes fêtards, mais aussi pour nouveaux riches en quête de sensations fortes au volant de bolides surpuissants, elle concentre tous les facteurs pour créer des routes accidentogènes.

Entre 2000 et 2020, le trafic routier a augmenté de 50% et la population de 34%. On y compte désormais plus de 15 millions de conducteurs. Les autorités tentent de trouver des solutions en investissant des millions de dollars pour désengorger des voies souvent étroites et mal entretenues, et en multipliant les contrôles.

De ses portions de routes dangereuses à ses autoroutes mortelles, de ses légendaires fêtes étudiantes du spring break avec son lot d´accidents à ses flux touristiques qui causent le chaos, embarquez pour un voyage à travers la Floride et découvrez ses routes comme vous ne les avez jamais vues !