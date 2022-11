“Terres extrêmes” : « Les émirats face au désert / Enfer vert » jeudi 1er décembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Jeudi 1er décembre 2022 à partir de 21:00 sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série documentaire “Terres extrêmes” : « Les émirats face au désert » et « Enfer vert ».

21:00 “Terres extrêmes” « Les émirats face au désert »

La géographe Heidi Sevestre parcourt la planète, en proie au réchauffement climatique, pour comprendre comment les hommes et les femmes font face à une nature de plus en plus extrême.

Dans le désert brûlant de Rub al-Khali les températures peuvent atteindre des pics de 60 °C et pourraient encore augmenter au fil du temps. Ces hausses de températures risquent d'entraîner la raréfaction de l'eau et l'intensité et la durée des sécheresses. Mais ces terres hostiles sont pourtant riches en réserves d'hydrocarbures, ce qui pousse les Emirats arabes unis à trouver des alternatives aux énergies fossiles afin de préserver l'eau à tout prix.

Le pays investit massivement ses "pétrodollars" dans l'innovation scientifique, le développement de technologies qui provoquent la pluie et les infrastructures ultra-modernes indispensables pour faire face aux vents violents.

Un film de Jean-Luc Guidoin et Lila Salmi.

21:55 “Terres extrêmes” « Enfer vert »

La géographe Heidi Sevestre parcourt la forêt vierge d'Amérique Centrale à la rencontre des scientifiques qui tentent de comprendre et protéger ces paradis verts.

Dans les forêts du Costa Rica, l'institut scientifique de Clodomiro Picado travaille ainsi sur le venin d'un serpent, capable de sauver des vies et de mieux lutter contre les maladies, tandis que les biologistes de la forêt primaire de la Selva ont découvert une espèce particulière de fourmis, porteuse d'une molécule qui pourrait être à l'origine d'un nouvel antibiotique.

Au Guatemala, Heidi Sevestre découvre les vestiges des Mayas dont les descendants utilisent toujours les connaissances ancestrales des plantes pour se guérir.

Un film de Laurent Lichtenstein et Liza Fanjeaux.