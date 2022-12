“La case du siècle” : « Les espions du Général » dimanche 4 décembre 2022 sur France 5 (vidéo)

À voir ou à revoir dimanche 4 décembre 2022 à 22:05 sur France 5 dans “La case du siècle”, le documentaire « Les espions du Général » réalisé par Richard Puech.

C’est un épisode héroïque et méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Hiver 43 : De Gaulle envoie secrètement ses deux maîtres espions dans Paris occupé. Il confie au colonel Passy et à Pierre Brossolette, numéros 1 et 2 du BCRA, ancêtre de la DGSE, la mission cruciale d’unifier les réseaux de résistants de la zone Nord. Farouches et endurcis par trois années d’occupation, les soldats de l'ombre seront placés sous l’autorité du Général.

Cette mission, historique, est militaire : il faut préparer le Débarquement. Elle est aussi politique : De Gaulle doit prouver sa légitimité de chef de la résistance auprès de Churchill et Roosevelt.

« Les espions du Général » est un film d’aventures, qui nous plonge dans le Paris de l’Occupation. Passy et Brossolette vont devoir échapper à la police de Vichy et à la Gestapo. En coordonnant les groupes de combattants de l’ombre en Armée secrète, l’enjeu est immense : il s’agit de créer bientôt le Conseil National de la Résistance.

Le documentaire emprunte aux codes de la fiction. Tous les protagonistes de la mission, de Churchill à l’opérateur radio clandestin, se voient incarnés par des comédiens. Ils racontent leur mission à chaud, au fur et à mesure de ses rebondissements.

Note d'intention

C’est un condensé d’aventure et de politique. Nous sommes à l’hiver 43. Deux espions, épaulés par un agent anglais, évoluent avec des faux papiers dans Paris occupé.

Mais comment raconter cette mission secrète ? Comment montrer un travail d’agent, confidentiel, caché, par essence ?

Passy, alias Arquebuse, et Pierre Brossolette, alias Brumaire, n’ont, et pour cause, laissé aucune trace de cette opération clandestine. Et les rares témoins de ces semaines décisives ont aujourd’hui tous disparu.

Donner un visage à ces héros était un défi autant qu’un honneur.

Pour le relever, il fallait de la fidélité, de la rigueur et de l’invention.

Fidélité : Marie Dewavrin et Sylvie Pierre-Brossolette, petite-filles du colonel Passy et de Pierre Brossolette ont aidé à restituer la flamme qui animait leurs illustres grand-pères.

Rigueur : Sébastien Albertelli, historien de référence sur les services secrets de la France Libre, a hissé le projet à la hauteur des enjeux de l’époque : préparer le Débarquement, et affirmer l’autorité de De Gaulle sur un paysage politique déchiré. C’est la France de l’après-guerre qui se dessine sous nos yeux.

Invention : Richard Puech, réalisateur féru d’Histoire, a proposé un mode de narration innovant : choisir pour narrateur le troisième homme de la mission, l’agent anglais, et interviewer des acteurs incarnant les protagonistes, en leur faisant raconter à chaud les rebondissements de la mission. Des réponses écrites au cordeau, mais jouées comme si Passy, Brossolette ou De Gaulle étaient « débriefés » le jour-même.

Fruit de cet effort collectif, Les espions du Général vise à transmettre aux plus jeunes ce que la Résistance a d’universel. Empruntant aux codes du documentaire comme à ceux de la fiction, le film se focalise sur cet épisode héroïque, où les destins individuels accomplissent la grande Histoire. Où les Français savent surmonter leurs clivages pour trouver ce qui les unit.