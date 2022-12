« Enrico Macias, de l'amour plein la tête » : document de Mirelle Dumas à voir sur France 3 le 21 décembre 2022

Mercredi 21 décembre à 23:00, France 3 diffusera le documentaire inédit « Enrico Macias, de l'amour plein la tête » réalisé par Mireille Dumas.

En ce mois de décembre, Enrico Macias célèbre ses 84 ans. L'occasion de saluer ses 60 ans de carrière ininterrompue, auréolée dans le monde entier d’immenses succès populaires inscrits dans nos mémoires : L’Oriental , Enfants de tous pays, Les gens du Nord, Paris tu m'as pris dans tes bras, Le mendiant de l’amour ou encore « Oranges amères »…

Enrico Macias enflamme avec ses sonorités orientales les salles de tous les pays, tous âges confondus, depuis le début des années 1960. Avec lui, même la nostalgie a des accents de fête !

Grâce à son talent et à sa générosité, grâce à son sens de l’amitié mais aussi au caractère universel de ses chansons, ce porte-parole des déracinés depuis l’emblématique Adieu mon pays est devenu, au fil des ans, le chanteur de l’amour entre les peuples. L’ONU l’a nommé « Chanteur de la Paix », en 1981.

Avec ce film habile et subtil qui nous fait voyager dans la vie atypique de l’artiste à travers ses musiques, Enrico Macias, né Gaston Ghrenassia, se livre comme il ne l’a jamais fait à Mireille Dumas. Il revient sur les moments importants de sa vie avec une franchise rare, tour à tour drôle et émouvant. Sans aucun tabou, et avec beaucoup d’espièglerie, il parle de l’amour, des femmes et de son épouse Suzy pour laquelle il écrira plusieurs chansons, son premier et grand amour pour toujours.

Dans cette famille où il règne en patriarche, la musique est un langage vital et se transmet de générations en générations, à l’image du titre Le violon de mon père.

Un moment de télévision savoureux avec de belles archives rythmées par les mélodies ensoleillées de l’artiste qui nous réchauffent le cœur.