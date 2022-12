“Les routes les plus dangereuses du Monde” en Bulgarie, jeudi 8 décembre 2022 sur W9 (vidéo)

Jeudi 8 décembre 2022 à 21:10, W9 vous proposera de voir ou de revoir un épisode de la seconde saison inédite de la série documentaire “Les routes les plus dangereuses du Monde” présentée par Stéphane Carpentier. Ce numéro nous emmène sur les autoroutes à hauts risques de la Bulgarie.

Triste record pour la Bulgarie. Avec l’un des taux de mortalité routière les plus élevés d’Europe, le pays se classe deuxième sur le podium des routes les plus dangereuses, juste derrière la Roumanie. Chaque jour, deux conducteurs perdent la vie sur les voies bulgares. C’est deux fois plus que sur les routes de France !

Et c’est sur l’autoroute Trakia que les accidents sont les plus nombreux. Avec un trafic de 100 000 véhicules par jour, cet axe qui traverse le pays est devenu la voie la plus dangereuse de Bulgarie ! En cause, un réseau routier très mal entretenu avec nids de poules, trous dans la chaussée... La Bulgarie est le pays le plus pauvre de l’union européenne. S’ajoutent à cela une alcoolémie élevée et une vitesse excessive malgré les limitations. Chaque mois, ce sont en moyenne 250 accidents et 42 personnes qui sont tuées sur les routes bulgares.

En novembre 2021, le pays a connu l’accident le plus meurtrier des dix dernières années en Europe. 44 personnes sont mortes dans un autocar qui a pris feu sur l’autoroute. Le véhicule aurait heurté une glissière de sécurité. Témoignages des rescapés et archives à l'appui, nous analyserons et raconterons de l'intérieur cette terrible tragédie.

Enfin, l’autre mal qui gangrène la Bulgarie, c’est la corruption. Ici, tout se règle en pots-de-vin : contrôles techniques, contrôles de police pour excès de vitesse ou téléphone au volant… L’ennemi numéro 1 ne serait pas que le chauffard irresponsable, mais aussi la corruption.

Pour comprendre ce qu’il se passe dans l’une des régions les plus dangereuses d’Europe, nous serons aux côtés de la police et des secours de Bulgares mais aussi des usagers et des victimes de ces accidents.