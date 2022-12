« Sur les pas de Marie » : document inédit à voir sur C8 samedi 10 décembre 2022

Samedi 10 décembre 2022 à 21:10, C8 diffusera le documentaire inédit « Sur les pas de Marie » réalisé par Emmanuel Descombes.

La France regorge de sanctuaires, de chapelles et de cathédrales. Sur tout le territoire se déploient des splendeurs architecturales. Elles portent des noms évocateurs : Notre-Dame de la Garde, Rocamadour, Fourvière, La Salette, Lourdes… Ce sont autant de témoignages patrimoniaux, artistiques, culturels et spirituels.

Ces joyaux ont en commun d’avoir été érigés à la gloire de la Vierge Marie, à la suite d’apparitions supposées ou pour solliciter la protection de la mère du Christ. Que l’on soit chrétien ou non, marcher dans les pas de Marie, c’est faire un magnifique et étonnant voyage.

C’est plonger dans dix-sept siècles d’histoire et redécouvrir des paysages et des monuments qui participent à la beauté et à la richesse de la France.