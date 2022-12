« Les dinosaures du Pôle Sud » samedi 10 décembre 2022 sur ARTE

À quoi ressemblait le pôle Sud au temps des dinosaures ? Un fascinant panorama préhistorique, fondé sur les dernières découvertes paléontologiques et illustré de reconstitutions 3D. A découvrir sur ARTE samedi 10 décembre 2022 à 22:20.

L’Antarctique n’a pas toujours été le continent blanc et inhospitalier que l’on connaît. Au temps des dinosaures, la région, qui formait le sud du Gondwana, l’un des deux supercontinents issus de la Pangée, était tempérée et jouissait d’une riche biodiversité.

Il y a 252 millions d'années, après qu’un réchauffement brutal de la planète a entraîné l’extinction massive du Permien-Trias, la faune et la flore du pôle Sud connaissaient un important renouveau. Jusqu’à l’extinction définitive des dinosaures, il y a 66 millions d’années, nombre de ces géants ont foulé le sol austral.

Mais comment supportaient-ils la nuit polaire, durant laquelle le soleil cesse de briller plusieurs mois ?

Histoire mouvante

Accompagnant une ambitieuse expédition scientifique sur le glacier Shackleton, ce documentaire, qui s'appuie sur les dernières recherches en paléontologie, déroule plusieurs centaines de millions d’années d’une chronologie ponctuée de bouleversements climatiques, de dérives des continents et d’extinctions successives. Cette histoire reste cependant mouvante, tant il est possible que de nouvelles découvertes remettent en cause les thèses admises aujourd’hui...

Illustré par de spectaculaires reconstitutions en images de synthèse de la faune géante qui aurait jadis peuplé les terres australes, un passionnant panorama.