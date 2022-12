“Prenez soin de vous” : « Vaincre les douleurs articulaires », mardi 13 décembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Mardi 13 décembre 2022 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Vaincre les douleurs articulaires » présenté par Michel Cymes et réalisé par Alexandra Combe.

Comme des millions de Français, Catherine, Arnaud et Farida vivent avec ces douleurs articulaires qui ne leur laissent aucun répit. Encadrés par Michel Cymes et une équipe d'experts, ils vont suivre un programme personnalisé.

Les articulations font souffrir plus d’un Français sur deux. L’arthrose, le télétravail et la sédentarité sont souvent à l’origine de ces douleurs qui se manifestent dans le dos, les épaules, les genoux ou les hanches.

Trois témoins vont suivre des programmes sur mesure pour ne plus souffrir de leurs articulations. Pour relever ce défi, Michel Cymes a demandé à une équipe de trois experts de venir en aide à Catherine, Arnaud et Farida. Pendant cinq mois, nous allons les suivre dans leur transformation.

À 58 ans, Catherine souffre d’arthrose depuis vingt ans. Cette ancienne agent hospitalier ne peut plus travailler et a dû renoncer à la danse, sa grande passion. Son corps est devenu sa prison et ses douleurs se manifestent en permanence.

Depuis le premier confinement, il y a presque deux ans, Arnaud, 37 ans, télétravaille à plein temps. Consultant en informatique, il passe huit heures par jour devant un poste de travail très inconfortable. Pour lui, il n’y a pas de doute, ses mauvaises postures sont responsables de douleurs articulaires très intenses.

Pour Farida, 62 ans, chaque geste est une souffrance et même un calvaire quand il faut affronter des escaliers. Très sédentaire, les articulations de ses genoux sont abîmées à cause de son surpoids.

Entraînement physique sur mesure, changement des habitudes de vie, conseils pratiques et techniques parfois très étonnantes… Ils recevront également les conseils de champions, la sprinteuse Christine Arron et le nageur Frédérick Bousquet.

Vaincre les douleurs articulaires : une aventure médicale et scientifique.