« Immersion dans une méga fourrière » : la saison 2 à revoir sur RMC Découverte mercredi 21 décembre 2022 (vidéo)

Mercredi 21 décembre 2022 à partir de 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir la 2ème saison de la série documentaire « Immersion dans une méga fourrière » réalisée par Thibault Gitton.

Dans cette seconde saison, nous suivrons le quotidien de François Riaux et son équipe en Bretagne où l’action ne manque pas.

L’entreprise, qui compte plus de 80 véhicules d’intervention dans son parc, doit gérer plus de 60 000 interventions par an, ce qui en fait l’une des plus grandes entreprises françaises de dépannage.

21:10 Épisode 1 Dépannage XXS vs XXL

Dans ce premier épisode, nous suivons François, le jeune patron de cette success story familiale. Les 60 ans d’histoire de cette entreprise l’ont conduit aujourd’hui à diriger l’une des plus grandes fourrières de France. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les journées à la fourrière ne se ressemblent pas !

Alors qu’un poids lourd s’est renversé sur l’autoroute, les équipes se rendent sur place à bord du dernier camion de l’entreprise, équipé pour gérer ce genre d’accidents et qui a représenté un investissement de près d’un million d’euros pour François.

Les journées de Marwan, jeune dépanneur, ne sont pas de tout repos non plus. Capable d’intervenir sur tout type de dépannage, du XXL au XXS, avec sa Smart, c’est lui qui est chargé d’assister les personnes en panne dans les rues du centre-ville souvent étroites et inaccessible pour un camion. Une première en France !

22:45 Épisode 2 Danger sur l'autoroute



Répartie sur une dizaine de sites, la méga fourrière s’étale sur toute l’aire urbaine rennaise.

Grâce à ce quadrillage précis de l’agglomération bretonne, l’équipe d’Assistance auto 24 peut intervenir sur tout le département de l’Ille-et-Vilaine, le plus efficacement et le plus rapidement possible. D’autant plus que certains sites sont directement connectés à l’autoroute par une voie rapide. Ce qui peut s’avérer particulièrement précieux lorsque les équipes de la fourrières sont appelés pour des interventions très dangereuses…

00:15 Épisode 3 Enlèvements avec la police



Dans ce troisième épisode, nous suivons les équipes d’Assistance Auto 24 pendant les enlèvements de véhicules, qu’ils stockent ensuite dans leurs parcs. Mais que ce soit des véhicules mal garés, accidentés ou même impliqués dans des trafics, c’est toujours aux côtés des forces de police qu’ils accomplissent cette mission.

Oliver, le bras droit de François Riaux, est un ancien gendarme haut gradé. Grace à lui, la méga fourrière entretient de bonnes relations avec les services de police locaux, indispensables et vitales pour la pérennité de l’entreprise. Pour chacun d’eux, un quotidien pas toujours de tout repos...