“La vie sauvage des monuments : les résistants” sur France 5 lundi 2 janvier 2023 (vidéo)

Lundi 2 janvier 2023 à 21:00, France 5 diffusera le documentaire inédit “La vie sauvage des monuments : les résistants” écrit et réalisé par Pascal Cardeilhac.

Fort de la montée en puissance de ses mobilisations éditoriales autour des problématiques environnementales et des changements climatiques, France Télévisions ouvre une nouvelle soirée hebdomadaire sur France 5 consacrée à l’environnement à partir du lundi 2 janvier 2023 à 21:00.

Cette nouvelle initiative est l’occasion de renforcer l’exposition des nombreux rendez-vous emblématiques de France 5 tels que “Sur le front” porté par Hugo Clément, “Vert de rage” avec Martin Boudot, et également de proposer des documentaires et séries inédits explorant de nombreuses thématiques relatives à la préservation de la planète, de ses ressources, de la biodiversité, du climat…

21:00 “La vie sauvage des monuments : Les résistants” (Inédit)

Nos plus belles architectures ne sont pas faites que de pierre. Partout en France, de somptueux monuments historiques représentent les derniers refuges d’une biodiversité rare et menacée. Ce documentaire nous fait découvrir l’existence insoupçonnée de certaines espèces qui luttent pour conserver leur territoire.

Ainsi les faucons chassés de Notre-Dame par l’incendie trouvent refuge à la Sainte-Chapelle. Les derniers escargots romains tentent de survivre à la rénovation des Arènes de Nîmes où ils sont restés dissimulés durant des siècles. Les anguilles qui ont déjà parcouru 7000 km pour se reproduire tentent de franchir la Forteresse de Fougère qui se dresse sur leur route. Les cigognes venues d’Alsace en quête d’un toit solide pour bâtir leur nid s’installent au Château d’Haroué. Enfin, les geckos survivants du Château d’If vont devoir s’adapter à de nouveaux espaces. Autant d’enjeux pour ces espèces fragiles qui continuent de résister face à la pression humaine.

Comment concilier la protection d’un patrimoine à la fois culturel et naturel ? C’est le défi que relèvent écologues, biologistes et spécialistes de la conservation dans ce nouvel opus de La vie sauvage des monuments.

21:50 “La vie sauvage des monuments : Les résistants” (Rediffusion)

Les 37 500 édifices français classés et préservés, leurs structures de bois et de pierre, leurs parcs et leurs jardins abritent un patrimoine naturel animal et végétal dans une cohabitation, voire une collaboration très bénéfique. Ainsi, le site du pont du Gard n’est pas seulement un vestige de l’Antiquité mais également un refuge pour les castors, les grands-ducs et les aigles de Bonelli. La restauration des remparts de la forteresse de Salses dans les Pyrénées s’adapte au rythme et aux besoins de la douzaine d’espèces de chauves-souris qui peuplent les lieux. Quant aux faucons pèlerins de la cathédrale d’Albi, ils partagent la vedette avec ce bâtiment religieux dans les médias locaux.