“De Tesla à SpaceX : le monde selon Elon Musk” sur RMC Découverte lundi 2 janvier 2023 (vidéo)

Lundi 2 janvier 2023 à 21:10, RMC Découverte vous propose de voir ou de revoir le documentaire “De Tesla à SpaceX : le monde selon Elon Musk” réalisé par Abdel Mostefa.

En une vingtaine d'années seulement, Elon Musk est devenu l'un des hommes les plus influents et les plus riches de la planète.

Au sein de la multitude des domaines qu'il touche, un point commun : une vision qui semble capable de rendre possible tout ce qui semblait impossible. Ses Tesla ont bouleversé l'image de la voiture électrique. Ses usines sont parmi les plus grandes de la planète. Les applications de ses innovations semblent sans limite : tunnels urbains, maisons, satellites...

Mais c'est surtout le ciel qui représente le plus grand terrain de jeu pour Elon Musk. Ses fusées réutilisables ont révolutionné les voyages dans l'espace.

Pour comprendre la vision de cet entrepreneur hors du commun, à l'aide d'animations en images de synthèse, voici une plongée dans son impressionnante galaxie de projets.