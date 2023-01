“Stalingrad : les voix de la mémoire” sur ARTE dans Thema mardi 3 janvier 2023 (vidéo)

Mardi 3 janvier 2023 à 20:55, ARTE vous propos dans Thema le récit saisissant de la bataille de Stalingrad à travers des écrits d’habitants de la ville et des lettres de soldats russes et allemands.

Autrefois appelée Tsaritsyne, entrée dans l’histoire sous le nom de Stalingrad, puis renommée Volgograd en 1961 dans le cadre de la politique de déstalinisation, cette ville s’étend sur plus de 60 kilomètres le long de la rive occidentale de la Volga inférieure.

En 1925, elle est baptisée du nom du dirigeant soviétique, avec l’ambition d'en faire une cité modèle du socialisme. Mais en juin 1941, l’URSS est attaquée par l’Allemagne nazie, et le 23 août, les premiers chars atteignent les faubourgs nord de Stalingrad. Une première vague de bombardements éclate et la Wehrmacht prend rapidement le dessus dans six des sept arrondissements de la ville. Pourtant, les Russes résistent.

En janvier 1943, un premier ultimatum est envoyé aux Allemands encerclés. Il faudra attendre le 2 février pour que les troupes soviétiques scellent la défaite des nazis. Les combats ont duré deux cents jours et ont coûté la vie à plus d’un million de personnes, dont quelque 180 000 civils.

Précieux témoignages de guerre

Constitué d’extraits de journaux intimes et de lettres rédigées par des habitants de la cité et des soldats des deux camps, ce documentaire bouleversant déroule le récit de la bataille de Stalingrad à travers les voix de ceux qui l’ont vécue.

Si ces témoignages se révèlent précieux pour les historiens, décrivant les événements avec force détails, ils font avant tout résonner le destin d’hommes et de femmes confrontés à la guerre et à la mort.