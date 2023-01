“Familles royales : secrets et scandales - Albert et Charlène de Monaco” sur W9 mardi 3 janvier 2023

Mardi 3 janvier 2023 à 21:05, W9 proosera le 3ème volet de la collection documentaire “Familles royales : secrets et scandales” qui sera consacré à Albert et Charlène de Monaco, un couple dans la tourmente.

8 novembre 2021. Après une longue convalescence en Afrique du Sud, la princesse Charlène de Monaco fait son retour attendu dans la Principauté. Cela fait huit mois qu’elle était isolée de sa famille, dans un état de santé très inquiétant : victime d’une grave infection ORL, affaiblie, amaigrie, Charlène aurait même frôlé la mort. À son retour à Monaco, on la pense enfin remise. Or, au bout de quelques jours à peine, elle quitte à nouveau les siens pour s’isoler dans une maison de repos en Suisse. Que se passe-t-il ?

Depuis avril dernier, Charlène est enfin revenue à Monaco et elle endosse de nouveau son rôle de princesse au côté de son mari. Malgré tout, il se murmure que la princesse n’aurait accepté de réapparaître qu’en échange d’un arrangement financier important. Charlène est-elle réellement revenue de son plein gré ?

Désormais, les époux sont la cible de toutes les rumeurs : certains voient dans ces soucis de santé une excuse pour masquer une crise de couple. Souvenez-vous en 2020, Charlène avait déjà attiré l’attention en rasant une partie de ses cheveux - une coupe audacieuse qui avait été perçue comme une marque de rébellion au protocole. Alors, après 10 ans de mariage, le couple princier aurait-il frôlé la rupture ?

Ce documentaire lève le voile sur un couple princier atypique, sur lequel personne n’aurait misé lors de leur rencontre.

En effet, à première vue, tout semble les opposer : Albert II de Monaco, fils du prince Rainier et de Grace Kelly, jeune homme d’apparence réservée, a été élevé pour régner sur le rocher monégasque. Charlène Wittstock, elle, a grandi loin des strass, en Afrique du Sud, avec un seul objectif : devenir championne de natation.

C’est d’ailleurs lors d’un meeting de Natation à Monaco, auquel elle participe en 2001, que le prince Albert, venu assister à l’épreuve dans les gradins, remarque la jeune nageuse professionnelle de 20 ans sa cadette. Le coup de foudre est réciproque. En découlera une histoire d’amour, concrétisée par un mariage en 2011 et la naissance trois ans plus tard de leurs jumeaux, les héritiers Jacques et Gabriella.

Mais depuis le début de leur histoire, de nombreuses rumeurs viennent ternir cette image de couple de papier glacé. Nous allons vous révéler pourquoi Charlène a craqué et fondu en larmes devant des millions de personnes, le jour de son mariage avec Albert. Aurait-elle tenté de fuir cette union au dernier moment, comme l’affirment certaines rumeurs ?

Plus étonnant encore, vous découvrirez que le discret prince Albert, loin de son image d’éternel célibataire, aurait en fait eu de nombreuses relations amoureuse… Ainsi que deux enfants cachés, dont l’existence a été révélée en fracas après la mort de son père le prince Rainier. Le couple princier cacherait-il d’autres secrets ?

À travers des interviews et des images d’archives méconnues, découvrez le destin du couple le plus intrigant du rocher.