“Le mystère des Mayas : des origines à la chute” sur RMC Découverte mercredi 4 janvier 2023

Mercredi 4 janvier 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le premier épisode d'une nouvelle série documentaire inédite “Le mystère des Mayas : des origines à la chute”.

Dans cette toute nouvelle série documentaire, partez au coeur du « Mystère des Mayas ». Des origines à l’émergence de la civilisation, découvrez l’histoire des premiers Mayas et de leurs ancêtres.

Épisode 1 Les origines

En juin 2020, une découverte scientifique et archéologique vient remettre en cause les certitudes que l’on avait sur les origines de la grande civilisation Maya. Grâce à la technologie LIDAR, qui consiste à envoyer des impulsions lumineuses au sol, et d’ainsi révéler les reliefs enfouis sous la végétation la plus dense, le plus vieux et plus grand site Maya est découvert : Aguada Fenix, une monumentale structure vieille de 3000 ans, en plein coeur de l’ancien territoire Maya.

Dans ce premier épisode, nous suivons en accès exclusif une équipe d’archéologues, de scientifiques, et de biologistes, travaillant sur ce site. La découverte de cette structure les plonge sur les traces des origines des premiers Mayas. Car l’architecture d’Aguada Fenix est aussi immense qu’inattendue : longue d’un kilomètre et demi et large de quatre cents mètres, elle s’élève à quinze mètres de haut. Elle est finalement datée à plus de mille ans avant le premier âge d’or de cette civilisation.

Une incohérence temporelle qui interroge les experts… les bâtisseurs d’Aguada Fenix seraient-ils les ancêtres des Mayas ?

Découvrez l’histoire des premiers Mayas et de leurs ancêtres le mercredi 4 janvier à 21:10 sur RMC Découverte.