“Le pont de Normandie, un chantier hors norme” sur RMC Découverte lundi 9 janvier 2023 (vidéo)

Lundi 9 janvier 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le documentaire “Le pont de Normandie, un chantier hors norme” réalisé par Pauline Legrand.

Inauguré en 1995, le Pont de Normandie, avec ses 2 141 mètres de longueur, est le pont à haubans le plus long jamais construit, véritable défi technologique pour l'époque.

La construction du pont qui va durer 7 ans, constitue un véritable défi contre les éléments et a fait appel à des technologies révolutionnaires.

Implanté au plus de près de l'embouchure de la Seine, dans une zone balayée par des vents allant jusqu'à 180 km/h, le pont de Normandie répond à des contraintes sévères.

Sa réalisation a constitué un pas de géant dans l'histoire de la construction des ponts et a représenté une extraordinaire aventure humaine et technologique et reste encore aujourd'hui, une référence en termes d'innovation technologique.