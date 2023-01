"Les cités Mayas abandonnées" sur RMC Découverte mercredi 18 janvier 2023

Mercredi 18 janvier 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 3ème épisode de la série documentaire "Le mystère des Mayas : des origines à la chute" qui sera consacré aux cités Mayas abandonnées.

Dans cette toute nouvelle série documentaire, partez au coeur du « Mystère des Mayas ». Des origines à l’émergence de la civilisation, découvrez l’histoire des premiers Mayas et de leurs ancêtres.

L'apogée de la civilisation Maya a lieu entre 250 et 900 après J.C. Ils ont construit des cités gigantesques au coeur d'une nature hostile: Tikal ou encore Calakmul font figures de superpuissances. La population Maya compte environ huit millions de personnes, réparties dans une quarantaine de cités.

Mais vers 900 survient un étrange phénomène: l'abandon des cités Mayas. Invasions, catastrophes climatiques, guerres de territoire... La question est encore en suspens. Ce déclin est connu sous le nom d'effondrement. Mais comment expliquer cela ? Pourquoi, à l'apogée de leur civilisation, les Mayas ont abandonné leurs plus somptueuses cités, temples, pyramides et palais.

Mais grâce aux technologies actuelles toujours plus performantes, et à des découvertes inédites, nous remontons le temps à travers les cités états des Mayas du Guatemala et du Mexique pour tenter de répondre à ces questions. Nous suivons de manière exclusive une équipe d'experts, d'archéologues et de chercheurs qui expliquent et tentent de retracer les mystères de la chute de la civilisation Maya...

Découvrez ce nouvel épisode inédit de la série "Le mystère des Mayas : des origines à la chute", mercredi 18 janvier à 21:10 sur RMC Découverte.

