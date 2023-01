"1945, les enfants du chaos" sur France 5 dimanche 22 janvier 2023 (vidéo)

Dimanche 22 janvier 2023 à 21:00, France 5 diffusera "1945, les enfants du chaos" un documentaire inédit signé Agnès Pizzini, Julien Johan et Hugues Nancy.

L'Histoire, avec son cortège de grands événements, a été écrite, mais, dans son récit, elle en oublie parfois la réalité des hommes et ses dégâts collatéraux.

En première et seconde partie de soirée, avec deux documentaires totalement inédits, France 5 se penche une nouvelle fois sur celle de la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences immédiates. Au cœur de ces histoires, des hommes et des femmes, des peuples ayant vécu et subi le conflit. Et leurs enfants.

Proposant constamment de faire évoluer notre réflexion et d'enrichir notre regard, grâce à de nouveaux témoignages et documents, grâce à de toutes récentes recherches et découvertes historiographiques, France Télévisions et les auteurs travaillent sans cesse à restituer une réalité, parfois oubliée ou méprisée, parfois cachée, et à l'éclairer d'un regard nouveau, à la hauteur de la complexité des hommes, et de celle du monde.

"1945, les enfants du chaos"

Mai 1945, la Seconde Guerre mondiale s’achève. L’Europe n’est plus qu’un gigantesque champ de ruines. Des millions de personnes déplacées par le conflit, errent au milieu des décombres. Parmi ellles, des centaines de milliers d’enfants. Orphelins, perdus, livrés à eux-mêmes.

Car, pour la première fois dans l’histoire, les enfants ont été des cibles pendant la guerre. Victimes des politiques d’extermination, des bombardements, du travail forcé. Mais, pour ces enfants, la guerre n’est pas terminée. Ils vont être les premières victimes de l’après-guerre. Certains devront fuir l’Europe pour survivre. D’autres seront à nouveau déplacés, arrachés à leur famille d’adoption ou volés par des pays qui ont un besoin vital de se repeupler. Beaucoup ne découvriront leur véritable identité que bien des années plus tard. Le roman de la reconstruction de l’Europe a longtemps caché cette histoire inédite.

Aujourd'hui, grâce aux témoignages exclusifs de témoins français, polonais, allemands, américains, aux archives inédites et journaux intimes de médecins et travailleurs sociaux, il est désormais possible de raconter la tragédie de ces enfants perdus de la guerre.