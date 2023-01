"Dans l'oeil de l'occupant" sur France 5 dimanche 22 janvier 2023

À découvrir dans "La case du siècle" dimanche 22 janvier 2023 à 22:25 sur France 5, le film "Dans l'oeil de l'occupant" de Françoise Cros de Fabrique raconté par Romane Bohringer.

À partir de 1940, les soldats allemands de la Wehrmacht battent l’armée française et envahissent la France. Durant les quatre années de leur présence sur ce territoire, ils écrivent à leurs proches et photographient ce qu’ils voient, filment ce qu’ils vivent. Comme pour fixer des souvenirs de vacances. À leur manière, ils témoignent de l’occupation de la France.

Les soldats du Reich regardent, non sans mépris, et pour certains avec compassion, la puissance française anéantie, ses habitants assommés, les millions de personnes éparpillées sur les routes de l’exode. Ils vivent chez l’occupé. Ils se déplacent librement, achètent ce qu’ils veulent et profitent de la dévaluation du franc. Ils visitent les musées et s’encanaillent dans la capitale, comme des touristes en uniforme vivant le fantasme joyeux de la Ville lumière. Leurs images, bien que dénuées de toute propagande, montrent ces soldats en maîtres du pays.

Mais la guerre dure et se déchaîne à l’Est. Le « repos du guerrier », c’est la France, la Côte d’Azur. Ils raillent ou saluent la collaboration, pourtant, au fil du temps, ils témoignent des changements propres aux Français, de la naissance et la présence de la Résistance et se sentent la proie de regards hostiles.

Mais, dans leurs images et leurs lettres, peu de crimes et d’horreurs, pas d’exactions, pas de sanctions envers l’occupé, si peu de choses sur le sort des Juifs… pourtant, ils sont bien les porteurs de l'idéologie hitlérienne à travers l'Europe.

Depuis des décennies, l’historiographie a braqué son projecteur sur l’État français et sur les Français sous Vichy. Ce film propose d’envisager l’Occupation à hauteur des hommes qui ont combattu pour le IIIe Reich.