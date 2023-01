"Planet Killers" : Série documentaire inédite sur France 5 lundi 23 janvier 2023 (vidéo)

Lundi 23 janvier 2023 à 21:10, France 5 vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes de "Planet Killers" une série documentaire inédite qui propose une plongée inédite et exclusive dans l'Unité des crimes environnementaux d'Interpol.

"Planet Killers" part à la poursuite de criminels environnementaux, en racontant leur traque par les autorités, en enquêtant sur leur réseau international et en décrivant les conséquences majeures de leurs crimes sur la planète.

Ils tuent notre planète. Ils sont recherchés pour pollution industrielle, commerce d'espèces protégées, exploitation forestière interdite, trafic d’animaux sauvages... D'énormes récompenses sont offertes pour leur capture. Et pourtant, ils ne sont toujours pas derrière les barreaux.

"Planet Killers" est une plongée inédite et exclusive dans l'Unité des crimes environnementaux d'Interpol. Cet accès rare est le fruit de deux ans de discussions avec l'agence internationale. Les équipes de tournage ont suivi leurs opérations à travers le monde et avons eu un accès privilégié aux forces de police des pays partenaires d'Interpol. Français, belges, américains, israéliens, kényans, singapouriens, mexicains, indiens, etc.

Blanchiment d'argent, corruption, fraude financière, violences et meurtres : la criminalité environnementale pèse 300 milliards d'euros par an.

Un Français en fuite pour escroquerie à la pollution industrielle, un Kenyan recherché pour braconnage d’éléphants, un Indien accusé de déforestation, un Chinois poursuivi pour trafic d’espèces en voie de disparition. Quatre criminels environnementaux, visés par des notices rouges d’Interpol, parmi les plus recherchés au monde.

Épisode 1 Le prince du carbone

La traque de Cyril Astruc, « le prince du carbone », recherché depuis plus de dix ans par Interpol et les polices de plusieurs États.

Recherché par Interpol et les autorités françaises depuis près de dix ans, Cyril Astruc - surnommé « le Prince du carbone » - est l’une des têtes pensantes du « Casse du siècle », la fraude aux quotas carbone avec cinq milliards d’euros détournés des caisses des États européens. Autant d’argent qui devait notamment financer la lutte contre le réchauffement climatique et qui avait comme objectif de réduire les émissions de CO2. D’Israël à la Belgique en passant par les États-Unis, Cyril Astruc a toujours réussi à passer entre les mailles du filet. Un personnage haut en couleur, dont les facéties rappellent le film Catch Me If You Can. Mais, autour de Cyril Astruc et de la « mafia Carbone », le sang commence à couler.

Alors que les juges, les enquêteurs français, belges, israéliens et les officiers d’Interpol sont aux trousses du « Prince du carbone », en 2020, les concentrations de CO2 ont atteint un niveau record dans le monde.

Épisode 2 Le roi de l'ivoire

La traque du « Roi de l’ivoire » et de son frère, les plus grands trafiquants d’ivoire au monde, recherchés par Interpol et les polices de plusieurs États.

En avril 2015, les douaniers thaïlandais interceptent plus de trois tonnes d'ivoire provenant du Kenya, les défenses sont cachées dans des containers estampillés « Feuilles de thé ».

Au même moment, dans les faubourgs de Mombasa, au Kenya, Samuel Jefwa s'enfuit. C’est le cerveau de ce vaste trafic à échelle industrielle, on le surnomme le « Roi de l’ivoire ». Très vite, lui et son frère Nicholas sont visés par une notice rouge d'Interpol. Les autorités kényanes et l'unité environnementale d'Interpol se lancent à leur recherche, mais les deux frères leur échappent sans cesse.

Du Kenya à Singapour, en passant par Seattle, aux États-Unis, l'enquête va révéler que les deux frères sont liés à des cargaisons d'ivoire livrées dans les ports du monde entier. Un trafic qui rapporte des dizaines de millions de dollars et leur permet d’avoir des connexions jusque dans les plus hautes sphères de l’État kényan.

Alors que la traque s'organise, les gardiens des parcs nationaux voient le nombre d'éléphants baisser de semaine en semaine. On comptait plus de 10 millions d’éléphants en 1930. Aujourd’hui, il en reste à peine 400 000.

