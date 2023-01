"Berlin 1933 : Le journal d'une capitale" sur ARTE mardi 24 janvier 2023 (vidéo)

Chronique de l'année 1933, celle de l'avènement du IIIe Reich, par le prisme des écrits – journaux intimes, lettres ou articles de presse – de Berlinois qui ont vécu ce terrible moment de bascule. Un document en deux partie diffusé sur ARTE mardi 24 janvier 2023 à partir de 20:55.

Chronique polyphonique

Reprenant le mode de narration déjà déployé dans un précédent documentaire, Berlin 1945, Volker Heise construit son récit à partir d'extraits d'écrits – journaux intimes, lettres, discours ou articles de presse – qui s'accompagnent de poignantes images d'archives du Berlin de l'époque.

Les mots de diplomates, journalistes, intellectuels, syndicalistes, dignitaires nazis ou opposants politiques se mêlent à ceux de Berlinois ordinaires – sympathisants d'Hitler, apolitiques, juifs – pour nourrir cette chronique polyphonique d'une funeste année de bascule.

Des témoignages marqués par l'immédiateté, entre sidération, effroi et aveuglement, et qui prennent bien souvent une tout autre dimension avec le recul de l'histoire.

20:55 Partie 1

Au début de l'année 1933, la République de Weimar est gravement ébranlée : dans un contexte d'hyperinflation, d'explosion du chômage et de la pauvreté, le régime connaît une forte instabilité politique, qui se traduit par une polarisation de l'opinion entre le parti national-socialiste et le KPD communiste. Les émeutes et les assassinats politiques se multiplient.

Quand Adolf Hitler est nommé chancelier le 30 janvier, l'entrée du national-socialisme au gouvernement ne suscite de véritable inquiétude que dans les rangs de la gauche. Un mois plus tard, l'incendie du Reichstag offre à Hitler un prétexte pour engager une violente répression contre les communistes.

Le 23 mars, le Reichstag, amputé de ses députés du KPD, lui accorde les pleins pouvoirs. Hitler met alors en œuvre sans attendre un terrible programme politique, qui s'ouvre par une première vague de persécution des juifs.

22:25 Partie 2

Après la grande "journée nationale du Travail" orchestrée le 1er mai 1933 par le Parti nazi, les syndicats sont immédiatement dissous et mis au pas. Le 10 mai, un immense autodafé est organisé devant l'opéra de Berlin, condamnant au bûcher les livres d'une centaine d'auteurs principalement juifs.

Après l'interdiction du SPD (le Parti social-démocrate) d'Allemagne, dont des membres sont assassinés ou envoyés en camps de concentration, le régime dissout l'ensemble des partis politiques et instaure en juillet le parti unique.

Tandis que le Reich engage l'ambitieuse construction d'autoroutes, Hitler quitte avec fracas la Société des Nations et lance le pays dans une politique de réarmement intensive...