"Ma vie en camping-car" : les 2 derniers épisodes sur W9 mardi 24 janvier 2023

Mardi 24 janvier 2023 à 21:10, W9 vous proposera de découvrir les deux derniers épisode de "Ma vie en camping-car", une série documentaire inédite dans laquelle nous allons suivre les derniers moments de vacances des 6 familles qui partagent cette passion.

En vacances, il y a ceux qui restent à la maison, ceux qui la quittent et ceux qui partent avec ! Qu’ils soient professionnels du secteur ou simples pratiquants, découvrez les histoires de ceux qui partagent la même passion. À tel point que leur camping-car est souvent considéré comme un membre supplémentaire de la famille.

Montez à bord à bord de ces cocons rectangulaires pour un chassé-croisé en roue libre ! Et si la vie était plus belle quand la chambre avec vue n’est jamais la même ?

21:10 Épisode 5

Stéphanie, Maxence et leurs enfants, qui passent des vacances en Bretagne à bord de leur camping-car Bébé, se retrouvent au calme pour un petit-déjeuner avec une vue de toute beauté. Aux grandes occasions, les grands moyens et Stéphanie se lance dans un buffet digne d’un grand hôtel en bord de mer !

À Avignon, dans la concession d’Olivier spécialisée dans le camping-car de luxe, si le patron souhaite léguer l’entreprise à ses filles Manon et Pauline, il pense aussi à ceux qui prendront la relève du côté de l’atelier.

Dans l’Oise, sur une aire de service de camping-car, la famille de Jessica et Thomas voit tout en double avec deux parents, deux enfants, deux chiens et deux camping-cars pour un voyage à travers toute l’Europe qui a duré 6 mois… Et 14 400 kilomètres plus tard, c’est l’avant-dernier jour de cette incroyable aventure sauf pour les grands-parents Micheline et Patrick qui doivent rentrer en Normandie…

Enfin, la petite tribu normande de Christelle et Jérôme a descendu toute la côte Atlantique jusqu’à atteindre les Pyrénées espagnoles. À quelques jours du retour à la maison, la famille a décidé de poser ses quatre roues dans un célèbre zoo de la Sarthe.

22:00 Épisode 6

La famille de Stéphanie et Maxence a décidé de passer la dernière journée des vacances dans un parc d’attraction situé dans l’Aube. Alors que leur camping-car attend sagement sur le parking, c’est parti pour une journée de folie !

De leur côté, Christelle et Jérôme ont achevé leur premier voyage en camping-car, mais l’expérience a été tellement concluante qu’ils décident de se rendre au Salon du Bourget pour partir à la recherche de la petite sœur de leur camping-car Biscotte… un futur van aménagé ?

D’ailleurs, sur ce Salon des Véhicules de Loisirs, ils feront la rencontre de Cyril qui, avec ses amis et collègues Marie, Hedi et Kevin, compte tout donner pour vendre un maximum de camping-cars !

Enfin, de son côté, Olivier se rend sur le plus grand salon spécialisé d’Europe, à Düsseldorf, et laisse ses filles Manon et Pauline gérer seules la boutique. La succession est en marche !