"Les Brown : génération Alaska" : 3 épisodes inédits sur RMC Story mardi 24 janvier 2023

Mardi 24 janvier 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir 3 nouveaux épisodes inédits de la 5ème saison inédite de la série documentaire “Les Brown : génération Alaska”.

Dans la profondeur de l'Alaska vit une famille dont les membres vivent reclus dans la nature. Billy Brown, sa femme Ami et leurs 7 grands enfants, sont tellement loin de la civilisation qu'il arrive qu'ils ne voient personne pendant 6 mois.

21:10 Épisode 10 Grondements dans le bush



Après trente longs jours à Juneau, la famille Brown se réunit et planifie un voyage pour redécouvrir leur amour du bush. Mais un problème qui touche l'un des enfants met en péril le caractère sacré de la meute de loups.

22:05 Épisode 11 À cheval



Dans l'attente de retrouver l'un de ses membres, la famille retourne finalement à Browntown pour reconquérir la brousse. Mais alors que le printemps apporte la vie à la forêt, les Brown luttent contre les principes qui font d'eux un Wolfpack.

23:00 Épisode 12 Le bush gèle



Dans cet épisode spécial, un regard plus profond sur le temps passé par les Brown dans le sud. Et des images jamais vues auparavant, les frères Bear et Bam commémorent leur séjour dans le Lower 48 d'une manière extrême.