"Île de la Réunion : l'incroyable route qui défie l'océan" sur RMC Découverte mardi 24 janvier 2023

Mardi 24 janvier 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Île de la Réunion : l'incroyable route qui défie l'océan" réalisé par Thierry Fessard et Yohann Thiriet.

Durant plus de 8 ans, sur l’île de la Réunion, un des plus grands chantiers du 21ème siècle a pris place : la construction d’une route hors-norme, de près de 13 kilomètres de long, en pleine mer. Un ouvrage hybride composé de digues titanesques, d’échangeurs tentaculaires et d’un viaduc monumental.

Au milieu de l’océan indien, le défi est de taille. Il a fallu trouver aux quatre coins de l’île les 83 millions de roches, de béton et d’acier nécessaires. C’est une logistique et des engins d’exception qu’il faut mobiliser, comme Pinocchio, une barge capable de sculpter les fonds marins sur des kilomètres afin de faire les fondations nécessaires, ou encore la barge Zourite capable de placer avec précision des pièces de béton de près de 5000 tonnes. Le tout coordonné par des équipes de spécialistes, maîtrisant à la perfection l’art de la construction et l’environnement extrême de ce chantier.

Comment se construit un édifice aussi imposant, au beau milieu de l’océan ? Architectes, ingénieurs, ouvriers et artisans relèvent tous les défis et font converger leurs efforts vers un seul objectif : bâtir l’incroyable route qui défie l’océan.

Plongez au coeur de cette construction exceptionnelle le mardi 24 janvier 2023 à 21:10 sur RMC Découverte.