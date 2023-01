"Le mystère des Mayas : des origines à la chute" épisode 4 sur RMC Découverte mercredi 25 janvier 2023

Mercredi 25 janvier 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 4ème épisode de la série documentaire "Le mystère des Mayas : des origines à la chute" : « Les Mayas ont-ils survecu a leur chute ? ».

Dans cette toute nouvelle série documentaire, partez au coeur du « Mystère des Mayas ». Des origines à l’émergence de la civilisation, découvrez l’histoire des premiers Mayas et de leurs ancêtres.

Les Mayas sont l'une des civilisations les plus fascinantes de l'histoire. Pendant près de deux millénaires, ils ont rayonné sur un vaste territoire englobant une grande partie de l'Amérique centrale et ont fondé des cités monumentales : Tikal ou Palenque sont les plus connues.

Mais vers 900, une série d'évènements dramatiques les ont contraints à abandonner leurs cités. 100 ans plus tard, les Mayas ont réussi à se réinventer et ériger de nouvelles villes grandioses comme Chichen Itza ou Mayapan. C'est un nouvel âge d'or qui commence vers l'an mille.

Mais de nouveaux défis vont se présenter aux Mayas : défis climatiques, guerres internes sanglantes, trahisons, les jeunes cités vont elles aussi décliner entre 1200 et 1500.

Grâce aux dernières fouilles archéologiques que les réalisateurs de cette série documentaire ont a pu suivre de manière inédite, notamment dans les cénotes, les grottes sous-marines sacrées des Mayas, les scientifiques vont peut-être résoudre les derniers mystères sur la disparition de ces cités mythiques.

Découvrez ce nouvel épisode inédit mercredi 25 janvier à 21:10 sur RMC Découverte.