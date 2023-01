"Echappées belles" : Week-end à Aix-en-Provence samedi 28 janvier 2023 sur France 5 (vidéo)

Ismaël Khelifa vous donne rendez-vous sur France 5 samedi 28 janvier 2023 à 21:00 pour un week-end à Aix-en-Provence dans "Echappées belles".

Bienvenue à Aix-en-Provence, la ville où il fait bon vivre par excellence. Non loin de Marseille, sa grande sœur, parfois rivale, la cité aux mille fontaines ne dispose pas d’accès à la mer mais compte néanmoins d’innombrables atouts. La ville, qui compte 145 000 habitants, accueille 1,5 million de touristes chaque année. Son attractivité est due au soleil bien sûr, mais pas seulement. La beauté de la ville française de la dolce vita représente la Provence dans toute sa splendeur. Grâce à son patrimoine d’exception, elle dispose d’une aura incomparable. Rayonnante de richesses architecturales aux nuances de pierre dorée, Aix a tout pour plaire.

Idéale pour apprécier l’art de vivre provençal, Aix dénombre autant de marchés que de jours de la semaine. Incontournables, ils permettent à tous les visiteurs de s’imprégner des odeurs et des goûts de la Provence. Plus largement, le Pays d’Aix ouvre grand ses portes sur une nature florissante et généreuse, qu’il est important de préserver. Le Grand Site Concors Sainte-Victoire en est le meilleur exemple. En véritable emblème régional, l’inspirante montagne est particulièrement surveillée.

Pas de Provence sans garrigues, sans verre de rosé à l’heure de l’apéro, et donc sans vignes. Longtemps dépréciés des plus fins connaisseurs, les vignobles provençaux ont depuis peu acquis leurs lettres de noblesses. Autant pour leurs rouges que leurs blancs mais surtout pour leurs rosés. Chaque année, les vins rosés provençaux trustent les premières places des meilleurs au monde.

L’art de vivre à la provençale, c’est quoi ? Qu’est-ce qui fait que les Aixois sont si attachés à leur cité ? C’est ce qu’Ismaël Khelifa va tenter de découvrir à travers tout ce qu’on peut faire ici le temps d’un week-end. Il n’y a pas de doute que l’envie de revenir se fera sentir.

Les reportages diffusés :

De la belle endormie à Aix en lumière

Le patrimoine de Provence

Les senteurs de Provence

Sur les traces de Paul Cézanne

La nature provençale.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « La Haute-Corse, de village en village ».