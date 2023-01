"Apocalypse : les 10 scénarios de la fin du monde" : 4 épisodes sur RMC Story vendredi 27 janvier 2023

Vendredi 27 janvier 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes de la série documentaire "Apocalypse : les 10 scénarios de la fin du monde".

21:05 Saison 1 - Épisode 1 Asteroïde mortel



Il y a 65 millions d'années, un impact d'astéroïde a causé une cascade de catastrophes qui ont entraîné la chute des dinosaures, mais que se passerait-il si une roche spatiale de même taille frappait à nouveau au même endroit ? Comment la population actuelle pourrait-elle faire face à une pluie de roches et de débris, des méga-tsunamis, des feux incontrôlables, des températures élevées et d'une couche d'ozone détruite ? A la suite d'une destruction mondiale, qui survivrait et qui périrait ?

22:05 Saison 1 - Épisode 3 Planète errante



Il y a deux fois plus de planètes errantes que d'étoiles dans la galaxie. Que se produirait-il si une planète avec un anneau de la taille de Neptune entrait en collision avec la Terre ? Dans une période de seulement quatre heures, alors que les gens fuiraient en panique, la gravité de la planète errante anéantirait la Lune. Des vents supersoniques se lèveraient, les volcans entreraient en éruption et des tremblements de terre se déclencheraient et, pour finir, la Terre serait réduite en mille morceaux.

23:00 Saison 1 - Épisode 7 Eruption solaire

Si la Terre était touchée par une violente tempête solaire, l'ensemble du réseau électrique s'effondrerait. Dans les premières heures, cette catastrophe entraînerait une suite ininterrompue d'incendies. A plus long terme, comment la civilisation moderne, dont la plupart des activités nécessite de l'énergie électrique, pourrait-elle y survivre ? Agriculture, transports, télécommunications, eau, services d'urgence : tout serait à l'arrêt, provoquant panique et émeutes dans la population mondiale.

23:55 Saison 1 - Épisode 6 Sursaut de rayons gamma

Le rayonnement cosmique le plus puissant de l'Univers est à quelques secondes de frapper la planète Terre. Quand un rayon gamma issu d'une collision entre deux étoile frappe l'atmosphère terrestre, le rayonnement mortel anéantit immédiatement la moitié de la planète. De l'autre côté de la Terre, le continent américain affronte une agonie plus lente, tandis que les rayonnements ultraviolets et la famine menacent.