"Maisons et hôtels de légende" : L'auberge du Père Bise à Annecy, dimanche 29 janvier 2023 sur France 2

Dimanche 29 janvier 2023 à 15:15, France 2 diffusera un nouvel inédit de la série documentaire "Maisons et hôtels de légende" consacré à l'auberge du Père Bise à Annecy.

En 1903, François Bise, pêcheur et maître d’hôtel sur la compagnie des bateaux du lac d’Annecy tombe amoureux de Marie, pontonnière. Elle possède un petit terrain, et ils ouvrent une buvette. Mais la réputation du lieu grandit rapidement. A la génération suivante, dans les années 50, Marguerite, leur belle fille, décroche 3 étoiles au guide Michelin, l’une des premières femmes en France à réussir cet exploit. Rapidement, les célébrités - Churchill, Sartre, Bardot…- affluent et les casseroles se transmettent jusqu’à ce que l’Auberge hôtel soit vendue à Jean Sulpice, en 2016.

Ce disciple de Marc Veyrat, proche de la nature, ne travaille qu’avec des producteurs locaux. Il aurait pu, comme tant d’autres, s’exiler à Paris ou à l’étranger, mais il souhaite ancrer sa cuisine dans son terroir, entre lac et montagnes.

Un lac qui regorge de légendes, entre cette Dame qui attirait les nageurs au fond ou la très belle épave du France, bateau à vapeur symbole de l’essor du tourisme, qui a coulé en une nuit en 1971, et que nous irons explorer en plongée.

Grand sportif et compétiteur dans l’âme, Jean Sulpice, qui a déjà deux étoiles, est en train d’écrire une nouvelle page de l’histoire de l’auberge, dans le respect de l’héritage de la dynastie Bise. Dans ce challenge, toute la famille est impliquée : sa femme Magali, sommelière, qui gère les 120 salariés de l’hôtel ; mais aussi, indirectement, leurs enfants Paul, 14 ans, et Sophie, 8 ans, qui vivent dans sur place, à l’Auberge.

L’enjeu aujourd’hui, c’est de décrocher la 3ème étoile. Et la boucle sera bouclée.