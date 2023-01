"Les fantÃ´mes du pÃ©trole" : document inÃ©dit sur France 5 dimanche 29 janvier 2023 (vidÃ©o)

À découvrir sur France 5 dimanche 29 janvier 2023 à 20:55 dans "Le monde en face", une enquête sur une industrie qui abandonne ses vieux puits de pétrole ou de gaz sans aucun état d'âme.

En France, en Allemagne, en Angleterre ou aux Etats-Unis, des scientifiques et des lanceurs d’alerte se sont lancés dans une traque vertigineuse : retrouver les puits de pétrole et de gaz abandonnés par l’industrie pétrolière.

Ce qu’ils nous révèlent est stupéfiant : entre 20 et 30 millions de puits sont laissés pour compte sur tous les continents. C’est une menace sans marées noires médiatiques ni torchères qui assombrissent le ciel.

Une multitude de fuites qui constituent le legs fantomatique de l’histoire de l’exploitation des hydrocarbures. Pour beaucoup, ces anciens forages n’ont pas été rebouchés et laissent échapper au fond des mers, sous terre ou dans l’atmosphère, des matières dangereuses pour l’environnement et pour notre santé : du pétrole, mais aussi du gaz méthane à très fort effet de serre ou des substances souterraines chargées de substances toxiques.

Alors que l’urgence est aux énergies renouvelables, nous nous apprêtons à léguer aux générations futures des millions de fuites, une bombe écologique à retardement qui produit déjà ses premiers ravages.

Note d'intention d'Audrey Gloaguen, réalisatrice du documentaire

Il y a trois ans, je découvrais un article évoquant l’existence de 20 à 30 millions de puits de pétrole et de gaz abandonnés dans le monde par des compagnies qui ne les avaient pas rebouchés, menaçant ainsi notre planète et notre santé. Un article, un seul, et ce chiffre sidérant : 20 à 30 millions. Comment était-ce possible ? Pourquoi n’en avais-je jamais entendu parler ? Étions-nous allés trop vite en nous questionnant sur les limites écologiques des énergies renouvelables avant même de nous interroger sur le legs de l’industrie pétrolière ? J’ai alors décidé de mener cette enquête inédite.

L’un de mes précédents films, Tampon, notre ennemi intime, s’attaquait à un tabou, levait le voile sur la composition toxique de ce produit si familier des femmes. Aucun film n’avait été réalisé sur ce thème à l’époque. En choisissant d’enquêter sur « Les fantômes du pétrole », j’ai voulu révéler un autre scandale. Celui d’une industrie qui abandonne ses vieux puits sans aucun état d’âme. Ce film raconte l’histoire de ce sombre versant du capitalisme et de quelques lanceurs d’alerte qui se battent pour retrouver ces puits abandonnés et les empêcher de fuir, avec en tête le bruit du compte à rebours. Oui, raconter, pour que nous ne puissions pas dire à nos enfants que nous ne savions pas.

Le débat :

Ce documentaire est suivi d'un débat présenté par Mélanie Taravant avec :

Martin Boudot, journaliste (Vert de rage sur France 5)

Yves-Marie le Lay, président de l'association Sauvegarde du Trégor.

Matthieu Auzanneau, directeur du Think Thank The Shift Project.

Arnaud Svrcek, maire de Courmelles.