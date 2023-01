"Sale temps pour la planète" dans les Alples, lundi 30 janvier 2023 sur France 5 (vidéo)

Lundi 30 janvier 2023 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire "Sale temps pour la planète" consacré au défi climatique des Alpes.

Les montagnes des Alpes sont si majestueuses qu’elles paraissent éternelles et immuables. Pourtant, le massif alpin est la région de France qui souffre le plus du réchauffement climatique.

Si la température moyenne de l’hexagone a augmenté de plus d’un degré au vingtième siècle, en montagne, c’est le double ! Et le phénomène s’accélère. Conséquence, les glaciers fondent à vue d’oeil. En deux siècles, la mer de glace a perdu plus de 200 mètres d’épaisseur. Comme la quasi-totalité des glaciers des Alpes elle devrait disparaître d’ici à la fin du siècle.

Autre effet délétère de cette surchauffe : la fonte du permafrost. Sans ce “ciment”, les montagnes s’effondrent et font courir de plus en plus de risques aux alpinistes et aux randonneurs de haute-montagne.

Une autre question cruciale se pose et s’impose. Pourra-t-on encore faire du ski dans les Alpes à la fin du siècle ? Les stations de moyenne montagne sont-elles condamnées à disparaître à plus ou moins long terme ? La réponse donnée par les scientifiques n’a pas de quoi rassurer. Seules 24 stations des Alpes, les plus hautes, pourront encore proposer une activité ski ! Les autres stations vont donc devoir changer de modèle.

Pour pallier le manque de neige, les stations misent de plus en plus sur la neige artificielle. Mais les canons à neige coûtent cher et sont extrêmement gourmands en eau. Pour l’heure, aucune autre activité aussi rentable que le ski, n’a été trouvée…