"Les plus grands mystères de l'histoire : Le Saint Graal" sur RMC Story lundi 30 janvier 2023

Lundi 30 janvier 2023 à 21:10, RMC Story diffusera un épisode inédit de la série documentaire "Les plus grands mystères de l'histoire" qui sera consacré au Saint Graal.

21:10 "Les plus grands mystères de l'histoire : Le Saint Graal" (Inédit)

Le Saint-Graal est sans aucun doute l’un des objets les plus connus de l’Histoire.

Entouré de mystères et de fascination, il est traditionnellement décrit comme étant la coupe dans laquelle Jésus-Christ a bu lors de la Cène, le dernier repas qu’il aurait pris avec ses 12 apôtres peu de temps avant sa crucifixion. Et c’est ce même Graal qui aurait plus tard été utilisé par Joseph d’Arimathie pour recueillir le sang du Christ lorsque son corps a été descendu de la croix.

Pourtant, l’existence de cet objet ne semble avoir été évoqué pour la toute première fois qu’au Moyen-Age, plus de 1.000 ans après la mort du Christ.

La soirée consacrée au Saint Graal se poursuivra sur RMC Story avec la rediffusion de deux documentaires.

22:10 "Les théories du Graal"

A Valence, en Espagne, une imposante cathédrale renferme un mystérieux calice en or orné de pierre précieuses. Cet objet inestimable est considéré comme le Saint Graal. Pourtant, ailleurs dans le monde, une multitude d'autres objets sont revendiqués comme Graals, alimentant de nombreuses théories.

Que sait-on vraiment du Graal ? S'agit-il d'un calice ? d'un plat sacré ? Du sang du Christ ? Est-ce un objet imaginaire issu de la littérature Arthurienne ou encore un enseignement divin ?

De l'Espagne à l'Italie, en passant par la France et Jérusalem, partez à la découverte des nombreuses théories qui se cachent derrière le terme de « Saint Graal ». Grâce aux experts, historiens et scientifiques, ce documentaire inédit confronte la légende à la science pour tenter de mettre enfin un visage sur le plus grand mythe de l'humanité.

23:15 "Les grandes énigmes de l'histoire : En quête du Saint Graal"

Le Saint-Graal, la plus précieuse relique de la chrétienté. Une coupe dans laquelle le Christ aurait bu, dont on a perdu la trace. Depuis près de 2000 ans, des nombreux chrétiens cherchent le Saint-Graal. Certains historiens croient savoir où se trouve cette coupe sacrée, en croisant les analyses historiques et les méthodes scientifiques des experts pour son authentification.