"Cuisine bretonne : plus de beurre que de mal" sur France 5 mardi 31 janvier 2023 (vidéo)

Mardi 31 janvier 2023 à 21:00, France 5 diffusera le documentaire inédit "Cuisine bretonne : plus de beurre que de mal" réalisé par Frédérique Mergey.

La cuisine bretonne est réputée savoureuse, généreuse et populaire… La galette, autrefois considérée comme un repas de pauvre, a largement gagné ses lettres de noblesse, et figure aujourd’hui en bonne place au registre de la gastronomie française… Mais une guerre sémantique fait rage : doit-on dire « galette » ou « crêpe de blé noir » ?

L’andouille a sa capitale auto-proclamée : la ville de Guémené. Une confrérie lui est même dédiée ! Elle en sacralise l’élaboration, résolument hostile aux pratiques industrielles bien éloignées de la recette originelle…

Quant au kouign-amann, il serait né à Douarnenez… sa recette beurre-sucre-farine en a fait l’un des desserts les plus riches au monde… Mais il est aujourd’hui revisité par les Bretons eux-mêmes, en version fourrée et même - ô ! sacrilège - salée !

Ce documentaire enlevé et drôle revisite la cuisine bretonne et nous promet « plus de beurre que de mal » !