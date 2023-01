"Les Brown : génération Alaska" : 3 épisodes inédits sur RMC Story mardi 31 janvier 2023

Mardi 31 janvier 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir 3 nouveaux épisodes inédits de la 5ème saison inédite de la série documentaire “Les Brown : génération Alaska”.

Au plus profond de la nature hostile de l'Alaska, une famille unique vit à l'état sauvage, à l'écart de toute civilisation : les Brown.

Bill, Ami et leurs sept enfants ont développé leurs propres coutumes, leur propre dialecte et leur propre méthode de survie. Depuis leur plus jeune âge, les enfants vivent en dehors du monde moderne, dans une maison qu'ils ont construit eux-mêmes, sans eau courante ni électricité.

Autosuffisants, les Brown vivent si éloignés de toute civilisation qu'ils peuvent passer entre six à neuf mois en totale autarcie. Fiers de leur mode de vie, ils ne veulent pour rien au monde y renoncer et sont soudés face à l'adversité.

21:10 Épisode 13 Avant le grand froid



Pour éviter que la meute de loups ne devienne folle pendant le traitement médical de Billy, la famille répond à l'appel de la nature et part à l'aventure encore plus loin dans le Lower 48.

22:05 Épisode 14 Dans sa tête



Bear passe la nuit dans les bois après avoir appris une nouvelle bouleversante. Sa soeur Bird fait un cadeau inhabituel à Gabe...

23:00 Épisode 15 La terre donne et reprend



Les Brown préparent un anniversaire sur le thème médiéval pour bébé Eli. Ils terminent la maison principale avant qu'un énorme incendie ne se déclare.