"Les canaux de Paris : un patrimoine révélé" sur RMC Découverte mardi 31 janvier 2023 (vidéo)

À voir ou à revoir sur RMC Découverte mardi 31 janvier 2023 à 21:10, "Les canaux de Paris : un patrimoine révélé" réalisé en 2020 par Angèle Berland.

Patrimoine incontournable de la capitale française, les canaux de Paris témoignent d´une richesse historique et technologique rare, restant encore aujourd’hui, bien souvent méconnue.

Conçus dès 1802 par la Ville de Paris sur décision de Napoléon Bonaparte, le Canal St Martin, le Canal St Denis et le Canal de L´Ourcq, ont deux fonctions principales : permettre d’alimenter Paris en eau potable et faciliter le transport de marchandises et de personnes.

Ce réseau de voies d´eau unique s´étend jusqu´à 130 km au-delà de Paris, et possède de multiples ouvrages techniques hors du commun : ponts tournants, près de 26 écluses dont une de 10 mètres de haut, ainsi que le premier pont levant hydraulique de Paris.

Retracez à travers ce documentaire, les secrets de ces canaux sans lesquels Paris ne serait pas la Capitale qu´elle est aujourd´hui.