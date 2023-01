"Mucoviscidose : l’histoire vraie de leur incroyable combat" sur M6 mardi 31 janvier 2023

Mardi 31 janvier 2023 à 23:20, après la diffusion de la fiction événement "La vie, l'amour, tout de suite" et le débat en plateau, M6 diffusera le documentaire inédit "Mucoviscidose : l’histoire vraie de leur incroyable combat" réalisé par Orianne Gicqueau et Fabien Touati.

La mucoviscidose touche 7 500 personnes en France et reste l’une des maladies génétiques les plus mortelles du pays.

Alors que la maladie est encore incurable, la recherche vient pourtant de mettre au point un traitement présenté comme révolutionnaire : le Kaftrio. Autre alternative : la greffe permet, depuis des années, d’offrir une meilleure qualité de vie aux malades.

Comment ces patients appréhendent-ils ce futur auquel ils ne pensaient pas avoir droit ? Et pour ceux, sans solution, comment garder espoir ?

Entre doute, peur et joie, Julie, Maxime, Zélie, David, Sébastien, Romane et Mattéo, atteints de mucoviscidose, nous livrent leur combat. Une lutte que mènent aussi de front parents, proches et médecins.

En se mobilisant aujourd’hui, tous espèrent pouvoir un jour guérir.