Mercredi 1er février 2023 à 22:45, France 2 vous proposera de voir ou de revoir le "Alcool au féminin", un document "Infrarouge" écrit et réalisé par Marie-Christine Gambart.

Aujourd’hui, elles seraient entre 500 000 et 1,5 million de Françaises à avoir une « consommation problématique d’alcool ». Un chiffre en constante augmentation, à mesure que se répandent les afterworks, les apéros Skype et autres nouveaux modes de consommation comme le « binge drinking ».

Pourquoi de plus en plus de femmes de tous âges et milieux sociaux tombent-elles dans cette dépendance ? Pourquoi ce piège est-il plus redoutable encore lorsqu’on est une femme ? Et comment s’en sortir ?

Plus difficile à détecter et à prendre en charge que chez les hommes, l’alcoolisme au féminin demeure aussi nettement plus stigmatisé.

Pour lever ce tabou, ce documentaire s’invite dans le cabinet de Fatma Bouvet de la Maisonneuve, première psychiatre addictologue à avoir ouvert une consultation d’alcoologie réservée aux femmes à l’hôpital Sainte-Anne de Paris.

À travers des séances de consultation, mais aussi en donnant la parole à des femmes qui ont vaincu leur addiction et se confient sans fard, il révèle les mécanismes et les difficultés inhérentes à l’alcoolisme au féminin.

Note d'intention de Marie-Christine Gambart

« Lorsque je me suis penchée sur le sujet de l’alcoolisme chez les femmes, j’ai été frappée par l’ampleur et l’augmentation du phénomène ces dernières années. De ce constat frappant que je faisais, naissait un très grand nombre de questions, qui seraient autant de balises sur mon chemin pour la réalisation de ce film : Pourquoi de plus en plus de femmes tombaient dans le piège de la dépendance ? Pourquoi ce piège était-il encore plus redoutable lorsqu’on était une femme ? Et qu’est-ce qui faisait la particularité de l’alcoolisme au féminin ? En allant à la rencontre de femmes alcooliques, d’anciennes alcooliques et de médecins addictologues, je souhaitais lever le tabou sur un trouble dont souffrent des femmes de tous âges et de tous milieux sociaux. Je voulais montrer que ces femmes n’étaient pas des “déviantes”, mais des personnes étranglées par l’addiction, par le poids des responsabilités et par des traumatismes multiples : abus sexuels, harcèlement… Le témoignage de ces femmes, souvent submergées par la culpabilité et la honte, permettait enfin de mettre la lumière sur une réalité cachée et d’ouvrir le dialogue sur un problème de société qui nous concerne tous. »

Après la diffusion du documentaire, Marie Drucker s'entretiendra avec Nathalie Latour, déléguée générale de Fédération Addiction, et Elsa Taschini, docteur en psychologie, addictologue.