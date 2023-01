"Jean-Pierre Pernaut, 1 an déjà" : Soirée hommage sur TMC vendredi 24 février 2023

Vendredi 24 février 2023 à 21:15, TMC proposera une soirée spéciale en hommage à Jean-Pierre Pernaut, décédé il y a un an, avec la diffusion d'un documentaire inédit de Michel Izard, Thierry Gippet et Bertrand Lachat.

Les premières images dévoileront un portrait inédit de Jean-Pierre Pernaut. Depuis ses premiers pas jusqu'à ses adieux bouleversants, vous découvrirez comment le jeune présentateur du JT est devenu une véritable icône ? Comment est-il parvenu à nouer une telle histoire d'amour avec les Français ? Quels étaient les passions et les secrets de celui qui se définissait comme une anti-star, aussi simple et sincère à l'antenne qu'à la ville.

Vous découvrirez également l'intimité de Jean-Pierre Pernaut, et les secrets de sa rencontre avec son épouse.

Ensuite, vous retrouverez le film documentaire porté par le reporter, Michel Izard, qui le connaissait bien et qui a travaillé avec lui pendant 30 ans. Le seul interlocuteur de ce film documentaire est Jean-Pierre Pernaut lui-même qui parlait de son métier et de son journal. Les réalisateurs de ce documentaire l'avaient suivi pendant une journée de travail, dans l'intimité de la fabrication du journal et ont retracé en parallèle 48 ans de carrière : ses débuts à l'ORTF d'Amiens Picardie en 1972, ses premiers pas à TF1 avec Yves Mourousi, le remplacement de la star Mourousi, l'invention du 13H et les 33 ans aux commandes du JT.

Nous voyageons dans les archives. C'est aussi une tranche de l'histoire du monde qui défile, de la chute du mur de Berlin aux attentats terroristes en France. Jean-Pierre Pernaut nous parlait de sa passion, de ses choix, de son image et de son succès.

Nous entrons au cœur du Journal avec cette question : est-ce que le 13 Heures ressemblait à Pernaut ou est-ce Pernaut qui ressemblait au 13 Heures ou les deux se confondaient-ils ?