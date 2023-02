"Apocalypse : les 10 scénarios de la fin du monde" : 4 épisodes sur RMC Story vendredi 3 février 2023

Vendredi 3 février 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes de la série documentaire "Apocalypse : les 10 scénarios de la fin du monde".

21:05 Saison 1 - Épisode 10 Désastre en mer profonde



Les courants océaniques contrôlent le climat et les températures autour du monde. Quand ils s'arrêtent soudainement, ils déclenchent une cascade infinie de catastrophes météorologiques, y compris des pluies diluviennes, des tempêtes de neige, des feux de forêt, une sécheresse généralisée, l'élévation rapide du niveau de la mer et des raz de marée. Aucune région de la planète n'est épargnée par cette catastrophe qui menace la survie de l'humanité.

22:05 Saison 1 - Épisode 4 Mega eruption



Pour la première fois dans l'histoire, une méga éruption volcanique se répand à la surface de la Terre. Les ondes de choc explosives détruisent les bâtiments et un bruit assourdissant circule à travers le globe. Une mauvaise journée pour la planète Terre qui s'aggrave au fur et à mesure que les gaz volcaniques bloquent la lumière du soleil, les roches en fusion s'abattent sur le sol, les chaînes alimentaires s'effondrent et la famine menace le futur même de l'humanité.

23:00 Saison 1 - Épisode 8 La terre hors de son orbite

Que faire si, pour la première fois en quatre milliards et demi d'années, la Terre sortait de son orbite et se rapprochait peu à peu du Soleil ? La chute mortelle de la Terre prendrait 65 jours, déclenchant des ouragans terribles, des tempêtes de sable, des raz de marée et provoquant une augmentation continue des températures. A terme, la température dépasserait 200 degrés sur tous les continents, éliminant ainsi toute vie sur Terre.

23:55 Saison 1 - Épisode 2 Trou noir

Un trou noir figure parmi les scénarios qui peuvent entraîner la fin du monde. Le scénario est le suivant... La civilisation humaine est attaquée par une menace catastrophique, invisible de l'espace. Un trou noir supermassif qui se déplace vers la Terre à la vitesse de la lumière. Alors que ce tueur céleste s'approche de la planète, ses énormes forces gravitationnelles déclenchent des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis plus grands que jamais. La destruction de la Terre est imminente.