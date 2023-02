"Paternité : que dit la science ?" samedi 4 février 2023 sur ARTE

Comment la paternité transforme-t-elle les hommes ? Dès la grossesse de leur compagne, les hommes peuvent connaître des changements hormonaux, neuronaux, psychiques... La paternité vue par les scientifiques et racontée par trois jeunes papas à découvrir sur ARTE samedi 4 février 2023 à 23:30.

S’il est bien connu que la grossesse entraîne chez les femmes notamment un bouleversement hormonal, on ignore bien souvent que des changements importants surviennent également chez leurs compagnons.

Fait surprenant, l’hormone prolactine, responsable des montées de lait, augmente aussi chez les pères, en même temps que chez les mères – du moins, s’ils s’impliquent dans la préparation de l’heureux événement. C’est d’ailleurs sans doute pour cette raison que la testostérone diminue chez les hommes au cours de la grossesse et peu après la naissance.

Cette chute hormonale (d’environ un tiers) amplifie l’effet de la dopamine et de l’ocytocine – des hormones qui participent à la création des liens affectifs. Et une fois que le bébé est là, le cerveau et les hormones du père continuent d’évoluer, en fonction de son degré d’implication dans l’éducation de l’enfant.

Pouponner en télétravail

Ce documentaire suit trois familles, de la fin de la grossesse de la femme aux premiers mois de l’enfant dans différents pays.

En Suède, où 80 % des pères prennent un congé parental, la réalisatrice rencontre Johanna et Mattias. Ce dernier a décidé d’arrêter de travailler pendant neuf mois pour s’occuper de sa fille.

En France, impossible pour un homme de prendre un tel congé ; Nuno, qui vient d’avoir un deuxième bébé avec sa compagne Margaux, doit se contenter d’un mois. Il compte sur le télétravail pour passer plus de temps avec ses enfants.

Quant à l’Allemand Alexander, qui découvre la paternité au côté d’Ania, il ne pourra pas non plus pouponner autant qu’il le voudrait.

Trois histoires de paternité, enrichies de surprenantes explications scientifiques.