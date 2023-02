"Hezbollah, l’enquête interdite" sur France 5 dimanche 5 février 2023 (vidéo)

Dimanche 5 février 2023 à partir de 20:55, France 5 proposera une soirée documentaire événement avec la diffusion de "Hezbollah, l’enquête interdite" un document inédit en 3 volets.

Le 4 août 2020, la ville de Beyrouth est ravagée par l’explosion de centaines de tonnes de nitrate d’ammonium, entreposées dans le port. Ce carnage en plein centre-ville – plus de 200 morts, 6 500 blessés – provoque un traumatisme national. Le « Ground Zero » des Libanais.

Tous les regards se tournent alors vers le Hezbollah, un mouvement islamiste inféodé à l’Iran, qui contrôle une grande partie du Liban, et en particulier la zone portuaire de Beyrouth. Malgré la pression de la rue et de la communauté internationale, le Hezbollah refuse toute enquête indépendante sur les causes de l’explosion. Une fois de plus, le « parti de Dieu » reste au-dessus des lois. Et, une nouvelle fois, l’enquête s’annonce impossible. Il en va ainsi au Liban : depuis près de quarante ans, le Hezbollah défie la justice et la communauté internationale.

Cette série raconte comment le Hezbollah, le « parti de Dieu », a patiemment construit au Liban un État dans l’État, le « Hezbollah-land », en jouant de ses multiples visages :

redoutable organisation terroriste, il a multiplié les attentats sur tous les continents ;

parti politique respectable, il envoie des députés au Parlement et ses ministres participent au gouvernement ;

organisation religieuse et sociale populaire, il construit des hôpitaux et des écoles au service de la communauté chiite, longtemps opprimée ;

milice privée plus puissante que l’armée libanaise, il envoie ses soldats combattre l’ennemi historique, Israël, et défendre le régime syrien de Bachar Al-Assad.

Depuis quarante ans, protégé par son parrain iranien, le Hezbollah bénéficie d’une extraordinaire impunité. Jusqu’à ce qu’une poignée de policiers de la D.E.A., l’agence de lutte anti-drogue américaine, n’enquête sur son financement occulte et ne révèle sa face la plus secrète : celle d’une organisation criminelle sans frontière, structurée comme une véritable mafia, financée en partie par le trafic de drogue international.

Pour la première fois, ces policiers américains racontent leur infiltration au cœur du Hezbollah. Et les plus hauts dirigeants du « parti de Dieu » acceptent d’ouvrir les portes à une caméra occidentale. Deux années d’enquête au Proche-Orient, aux États-Unis et en Europe, des dizaines d’heures d’interviews et des archives exclusives pour raconter l’histoire interdite du Hezbollah. Un pur thriller.